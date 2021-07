C’est un acte d’une extrême cruauté qui a choqué plus d’un. Il s’agit de ce drame intervenu à Garanga, du nom de ce village situé dans la région du Centre-Est, où un jeune homme de 17 ans a décapité un enfant de 5 ans. Pour quelle raison ? Difficile de répondre à cette question. Pour le moins, on sait que le criminel présumé est entre les mains des fins limiers qui, on l’espère, mettront un point d’honneur à faire la lumière sur cette affaire indigne d’une époque civilisée. Plus jamais ça !