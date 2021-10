La Coordination nationale de lutte contre la fraude a procédé, le 21 octobre dernier, dans la commune de Tanghin Dassouri, à l’incinération de 40 tonnes de produits prohibés et contrefaits. D’une valeur de 900 000 000 de F CFA, ces produits ont été saisis entre les mains de personnes disposant de dépôts et de boutiques. Quand on sait que la prise de tels produits peut nuire à la santé des citoyens, on ne peut que condamner leur vente. En tout cas, plus jamais ça !