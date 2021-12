PLUS JAMAIS CA

Alors qu’il escortait un convoi de civil, un groupe de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés. Le bilan fait froid dans le dos puisque l’on dénombre plus de 40 morts. Cette attaque vient allonger la liste déjà longue des victimes de violences terroristes dans notre pays. Les mots manquent pour qualifier cette cruauté indigne de notre époque. Plus jamais ça !