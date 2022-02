PLUS JAMAIS ÇA: Des élèves qui se saoulent la gueule avant…

Des élèves qui se saoulent la gueule avant d’aller en classe. Le phénomène prend de plus en plus de l’ampleur si fait qu’il inquiète plus d’un parent. Surtout quand on sait qu’avec la mauvaise compagnie, même les enfants les plus sérieux risquent de se laisser entraîner par les autres avec toutes les conséquences qui vont avec, en termes d’échecs scolaires. Voyez-vous ? Il y a péril en la demeure. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous les acteurs du monde éducatif.