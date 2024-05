SEMAINE DE POKO : 8 façons pour un homme de dire « je t’aime »

En effet, trois petits mots que les hommes ont parfois du mal à sortir. Parce qu’ils sont timides ? Parce qu’ils ne savent pas comment le dire ? Quoi qu’il en soit, ils ont trouvé leurs techniques pour vous l’avouer. Ils vous aiment et vous le disent comme ça. Voici 8 façons pour les hommes de dire « je t’aime ».

Il vous envoie des textos sans raison

A priori, ces messages n’ont pas grand intérêt ? Vous faites erreur, voici une des manières les plus habiles pour votre mec de vous dire qu’il vous aime. Le simple fait de penser à vous, de se dire « Tiens, je vais lui envoyer un petit SMS… » peut être la preuve d’une très grande marque d’affection chez certains mâles mutiques. Bon, si votre mec ne le fait pas, cela ne veut pas dire qu’il ne vous aime pas. Il préfère peut-être les techniques suivantes.

Il pratique souvent le « eye contact »

Ne sous-estimez pas le pouvoir du regard. Le « eye contact » est ce qu’il se fait de mieux en matière de séduction. Et de preuve d’amour aussi ! Si, lorsque vous êtes dans un bar avec des amis, à discuter chacun de votre côté, il vous lance des œillades énamourées à l’autre bout de la pièce, c’est qu’il pense à vous. Comprenez : « Eh, je ne suis pas à côté de toi, mais je me soucie de toi et je te le montre en te regardant. » N’est-ce pas, mignon ?

Il vous écoute attentivement

On en dira ce qu’on veut mais être attentif à ce que dit son partenaire, est l’un des aspects les plus importants d’une relation. Lorsque vous racontez votre journée ou les histoires des copines, il sait vous regarder et vous écouter. C’est sa façon à lui de vous dire que vos mots signifient quelque chose pour lui et que cela compte.

Il vous touche spontanément

Lorsque vous êtes tous les deux dans un endroit public, pose-t-il sa main sur votre dos ? Au restaurant, il place sa main près de la vôtre ? Lors d’une soirée, vous caresse-t-il l’épaule de temps à autre ? Cette petite proximité montre qu’il veut garder le contact avec vous, sans que cela soit forcément sexuel.

Il vous dit que ses amis vous aiment

Une façon détournée de vous avouer ses sentiments est de dire que ses amis vous adorent, vous aiment. En d’autres termes, pas besoin d’être un génie pour comprendre qu’il s’agit de ses propres sentiments. A l’inverse, si ses potes vous affectionnent particulièrement, c’est peut-être aussi parce que votre compagnon leur parle de vous sans cesse, ne passant pas sous silence son amour pour vous.

Il sourit après un baiser

Lorsqu’un homme est submergé par ses sentiments mais ne sait pas comment les exprimer, cela peut se traduire sur son visage. C’est le cas du sourire après le baiser. Même léger, les yeux fermés, en ôtant délicatement ses lèvres de votre bouche, il y a fort à parier qu’il se dit « cette femme, je l’aime ! »

Il serre fortement votre main

Existe-t-il une façon plus simple de faire comprendre à sa partenaire qu’on l’aime ? Certains hommes le disent avec leurs mains. Dans la rue, chez des amis, au cinéma, pendant un bon film, il presse votre main. Pas trop fort, juste ce qu’il faut pour que vous vous disiez : « Tiens, il a quelque chose à me dire ». Et ce quelque chose qu’il essaie de vous dire est très simple : il vous aime. Il aime votre présence et cajole votre relation.

Il veut faire plein de choses avec vous

Le « je t’aime » ne passe pas systématiquement par la voix. Soyez également attentive à ces petits gestes du quotidien. Bon, cela peut paraître niais, on vous l’accorde. Mais soyons honnête : un homme qui veut vous préparer un beau dîner, qui souhaite aller dans une alimentation avec vous, connaître vos attentes et vos goûts, comment appelez-vous cela ? De l’amour peut-être…

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : ELLE