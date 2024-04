Les avantages et inconvénients de porter des faux cils

Les faux cils peuvent être une option de maquillage intéressante pour celles qui souhaitent accentuer leur regard. Même si porter des faux cils a des avantages, il faut cependant reconnaitre qu’il présente aussi des inconvénients.

Les avantages de porter des faux cils

Les faux cils sont une option populaire pour améliorer l’apparence des yeux. Ils peuvent ajouter du volume, de la longueur et de la courbe aux cils, ce qui les rend plus visibles. Les faux cils peuvent également aider à accentuer le regard et à améliorer l’apparence générale. Lorsqu’elles sont réalisées correctement, les extensions de cils donnent à vos cils un aspect long, plein et souple en permanence. Contrairement aux bandes de faux cils, avec les extensions de cils, vous pouvez vous réveiller chaque matin avec des cils de princesse sans effort. Elles sont aussi personnalisables. Que vous aimiez le look naturel ou que vous préfériez quelque chose de plus spectaculaire, vos extensions de cils peuvent être personnalisées pour s’adapter au look que vous souhaitez adopter. Elles peuvent durer longtemps. Faits de différents matériaux, y compris le nylon, le polyester et le silicone, les faux cils sont généralement fixés à la base des cils avec de la colle. Ils peuvent être portés de différentes façons, y compris en permanence, temporairement ou à la demande. Avec le temps, le cycle naturel de chute de vos cils fera tomber les extensions en même temps que vos cils naturels. Cela commence généralement à se produire quelques semaines après le premier rendez-vous et se poursuivra jusqu’à la fin du cycle (quatre à dix semaines). Toutefois, vous pouvez vous faire poser régulièrement des « recharges », ce qui vous permettra de conserver indéfiniment l’aspect de vos cils. Autre avantage, c’est que le processus est indolore. Si les extensions de cils sont appliquées correctement, vous ne devriez jamais ressentir de douleur ni lors de la pose ni quand vous les portez.

Quelques inconvénients liés aux faux cils

Même si les avantages des extensions de cils sont nombreux, il n’en demeure pas moins qu’il existe également des inconvénients à la pose d’extensions sur vos cils. Les plus fréquents sont le risque d’irritation et d’infection. En effet, si les conditions d’hygiène et d’application ne sont pas respectées, il est possible que des irritations ou des infections surviennent. La plupart des prothésistes doivent procéder à un « patch test » avec la colle avant la pose des extensions. Un patch test leur permettra de savoir si vous êtes allergique à la colle qu’ils prévoient d’utiliser. Parfois, même en l’absence d’allergie, les produits chimiques contenus dans la colle peuvent provoquer une irritation de la paupière. La zone autour des yeux et des paupières est très sensible, ce qui signifie que le poids de la colle peut également tirer sur les poils des cils et provoquer une irritation. Il y a également l’entretien : les extensions étant très coûteuses, il est important de les préserver entre deux recharges. Toutefois, l’entretien des extensions de cils peut s’avérer fastidieux. La façon dont vous dormez, vous vous douchez, vous vous lavez le visage et d’autres tâches habituellement simples doivent être effectuées avec soin pour ne pas nuire à vos extensions de cils, ce qui peut devenir une véritable corvée au bout d’un certain temps.

Source: Beauteblog, allaboutvision

Rassemblés par Colette DRABO