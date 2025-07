SEMAINE DE POKO : Quel collier pour quelle morphologie ?

Accessoire féminin incontournable pour compléter une tenue, le collier est le plus souvent choisi au coup de coeur, au flash, en espérant tout simplement qu’il posera bien. Il ya quelques règles générales qui doivent cependant vous trotter dans un coin de la tête avant de cliquer sur “commander”!

Et oui, en jouant un peu sur les formes (ras de cou, chaîne, torque…) sur les longueurs (sautoirs, colliers longs, mi-longs…), sur les mailles (souples ou rigides, fines ou larges…), ce bijou a le pouvoir de mettre votre silhouette en valeur… mais également celui de souligner vos petits défauts ! Parce qu’il attire l’attention sur votre cou, sur votre décolleté, mais aussi sur votre menton et plus généralement votre visage, posez-vous la question avant d’acheter un ras de cou, un sautoir ou tout autre collier, de la partie de votre corps que vous souhaitez mettre en valeur… Le but final étant bien sûr de trouver le bijou dont la longueur, la forme et la taille correspondra le plus à votre morphologie ! Le bon collier est celui qui mettra en valeur votre silhouette en toutes circonstances ! Alors, quel collier pour quelle morphologie ? Voici quelques éléments de réponse !

Vous avez un cou plutôt court ?

Collier mi-long vintage en argent

Privilégiez les sautoirs longs ou mi-longs et évitez les colliers trop courts comme les “ras du cou” ! Les chapelets, les chaînes longues ou autres lavallières vont allonger votre cou et votre silhouette. Les “princesses” (c’est-à-dire les colliers qui retombent juste en dessous des clavicules) peuvent également vous convenir, à condition de les choisir fins et délicats.

Vous avez un cou fin et long ?

Pour vous, la question ne se pose même pas ! Les colliers ras du cou vous conviennent parfaitement et vous pouvez vous autoriser tous les types de colliers : sautoir, uniforme, “princesse”, collier “chien” ou encore “opéra” (ce sont les colliers qui descendent en dessous de la poitrine)… Faites-vous plaisir, vous avez l’embarras du choix !

Vous êtes de petite taille ?

La taille joue un rôle important dans le choix du collier approprié. Si vous êtes plutôt petite, préférez les colliers style “princesse” et évitez les sautoirs trop longs. Les colliers qui vous conviennent le plus, sont ceux dont la longueur s’arrête à la naissance de la poitrine. Aussi, il est peut-être préférable de choisir des modèles délicats avec des mailles et breloques plutôt fines.

Vous avez une carrure plutôt forte ?

Collier long avec médaillon imposant en argent et pierres fines. Choisissez des colliers longs associés à des pendentifs imposants. Evitez les pendants trop discrets qui paraîtront minuscules sur votre silhouette bien bâtie. En théorie, les plastrons courts et trop chargés ainsi que les colliers ras du cou, sont à éviter. Les sautoirs longs multi-effets sont parfaits pour votre morphologie, ils sauront restituer l’exubérance dont la nature vous a pourvue.

Vous avez des formes généreuses ?

La nature vous a dotée d’atouts imposants ? Privilégiez les colliers plats et fins qui se couchent discrètement sur la peau et évitez les modèles trop imposants. Car ceux-ci risquent d’alourdir votre silhouette. Si vous avez une poitrine généreuse, préférez les colliers simples et mi-longs et évitez les sautoirs multi-chaînes. Maintenant que nous avons fixé ces différentes généralités, nous nous devons tout de même d’insister sur un point : et si le collier idéal était tout simplement celui qui vous fait, en plus de vous procurer le coup de coeur, vous sentir belle ? Le physique est une chose, mais l’assurance et l’élégance d’une femme qui se sent belle ne sont-elles pas après tout, la chose la plus séduisante et la plus attirante qui soit ? A méditer !

Source : mylittlefantaisie

Rassemblé par Colette DRABO