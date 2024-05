SEMAINE DE POKO : Quel rouge à lèvres pour quel type de peau

Choisir le bon rouge à lèvres qui nous convient, c’est, contrairement aux idées reçues, assez compliqué. En effet, le secret est qu’il faut choisir son rouge à lèvres en fonction de sa carnation tout comme pour le fond de teint. Dans ces lignes qui suivent, nous vous proposons quelques conseils qui vous aideront à trouver le rouge à lèvres idéal, c’est-à-dire la couleur qui va avec votre peau. Mais avant, petite remise à niveau. C’est la mélanine (présente dans nos cellules) qui donne la couleur à la peau.

Même s’il existe un nombre très étendu de couleurs de peau, on retient généralement 4 grandes familles de carnations : le teint porcelaine : très très blanc ; le teint clair : un peu plus pigmenté mais toujours très clair, le teint médium : qui englobe les teints dorés et halés et le teint foncé : qui va des peaux métissées à noires. Une fois son teint identifié, il convient de savoir quelle famille de couleurs vous convient. Et là, on retrouve principalement 2 groupes :

-Les couleurs chaudes : avec du rouge violé, du rouge ou encore du corail.

-Les couleurs froides : le violet, le lilas, le pourpre.

Quelle couleur de rouge à lèvres pour une peau claire ?

Il s’agit là de celles qui ont le teint porcelaine et clair. Bonne nouvelle : vous pouvez (presque) tout vous permettre !

En effet, à peu près toutes les teintes chaudes et froides vous vont au teint. Toutefois, les couleurs qui vous vont le plus sont : le rouge orangé, le rose fuschia, le rose pâle, la couleur abricot.

On évite, en revanche, les couleurs trop foncées (comme le rouge Lie-De-Vin, ou les nuances pourpre) qui risqueraient de durcir les traits des peaux claires, et de créer un contraste trop important.

Quelle couleur de rouge à lèvres quand on a la peau bronzée ?

Si vous avez la peau bronzée, alors n’hésitez pas à la sublimer grâce à une petite touche de couleur (très) flashy sur vos lèvres.

Osez sans hésiter pour le color-block multivitaminé avec : du rouge vif, du rose fluo, ou de l’orange pop.

Vous pouvez également jouer avec les tons dorés, comme le caramel, le beige doré, ou le miel. Ces nuances magnifieront parfaitement les teints hâlés.

Vous pouvez aussi opter pour des couleurs légèrement brunes, comme, par exemple, avec un rouge à lèvres couleur café.

Quel rouge à lèvres pour une peau mate ?

Si vous avez la peau mate, vous pouvez miser sur toutes couleurs de rouge à lèvres que vous souhaitez ! Tout vous va.

Pour sublimer votre teint, vous pouvez opter pour un rouge à lèvres nude, bordeaux, ou encore du rose fuschia.

Idem pour les textures : tout vous sied. Vous pouvez aussi miser sur un rouge à lèvres glossy pour sublimer votre teint et jouer ainsi la touche irisée.

N’abandonnez pas pour autant les textures mates qui apporteront immédiatement une touche de sophistication à votre make-up.

Quel rouge à lèvres pour une peau noire ?

L’idéal pour celles qui ont des peaux noires, c’est de choisir des couleurs foncées. Par exemple, le prune ou le bordeau, c’est le comble du chic.

Les couleurs néon sont également parfaites pour magnifier les peaux noires. On n’hésite pas à adopter un rouge à lèvres orange fluo, ou une couleur rose pop.

Par ailleurs, tout comme pour les peaux mates, misez sur différentes textures : le rouge à lèvres brillant et le rouge à lèvres mat savent, en effet, sublimer parfaitement les peaux noires.

Le rouge à lèvres mat, c’est pour qui ?

C’est la grande tendance depuis quelques saisons déjà. Les rouges à lèvres mat, c’est vraiment très joli mais… attention à faire le bon choix !

Si vos lèvres ne sont pas impeccables, alors oubliez ! La matité de ces rouges ne fait qu’accentuer les éventuelles ridules et stries qui se trouvent sur les lèvres.

Alors, si les vôtres ne sont pas parfaitement lisses, dans ce cas, passez votre chemin. De même si vos lèvres sont très fines. Le brillant des rouges à lèvres classiques crée généralement un effet d’optique et on a l’impression que la bouche est plus pulpeuse même si, en réalité, ce n’est pas vraiment le cas. Alors, optez pour un rouge à lèvres mat que si vos lèvres sont charnues !

On espère que ces conseils vous aideront à trouver le rouge à lèvres idéal.

Source: cosmopolitan.fr

Rassemblés par Colette DRABO