PROJET DE REHABILITATION DES ROUTES BOBO-BANFORA ET BANFORA-ORODARA : Le Comité de pilotage tient sa première session ordinaire

Le Comité de pilotage du projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora, frontière de la Côte d’Ivoire, et Banfora-Orodara (PRéBBO) a organisé le 28 août 2024, à Ouagadougou, sa première session ordinaire de l’année. Les travaux de ce projet qui vise notamment la réhabilitation d’au moins 197 km de bitume, vont démarrer au premier trimestre de l’année 2025, a assuré le président du Comité de pilotage, Grégoire Aimé Yaguibou.

Le président du Comité de pilotage, Grégoire Aimé Yaguibou

Les routes Bobo-Banfora, frontière de la Côte d’Ivoire, et Banfora-Orodara seront bientôt réhabilitées. En tout cas, le gouvernement burkinabè, à travers le ministère des Infrastructures, s’y attèle. Cette rénovation entre dans le cadre du PRéBBO (Projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora, frontière de la Côte d’Ivoire, et Banfora-Orodara) dont le Comité de pilotage s’est réuni le 28 août 2024, dans la capitale burkinabè, en session ordinaire, pour mieux préparer le terrain. Cette session, première du genre, visait d’abord à faire une présentation du projet aux membres du Comité de pilotage, à examiner le plan de travail, le budget annuel ainsi que le projet d’arrêté qui va régir le fonctionnement du Comité. C’est ce qu’a indiqué le président du Comité, Grégoire Aimé Yaguibou, par ailleurs Directeur général des infrastructures routières. Il a notamment remercié les membres pour leur mobilisation à ce premier rendez-vous tout en les invitant à faire des suggestions pertinentes pour une bonne exécution des activités.

Acccroître le commerce régional

Le PRéBBO, selon M. Yaguibou, est un «ambitieux» projet qui prévoit entre autres, la réalisation de 197 Km de routes bitumées, 50 Km de pistes rurales, 18 Km de voiries ainsi que la réhabilitation d’infrastructures sociales. Il a indiqué que ce projet est né de la volonté du gouvernement burkinabè d’améliorer le désenclavement des régions des Hauts-Bassins et des Cascades, principales bénéficiaires, qui constituent la partie charnière du pays en matière de potentialité pour la production agro-sylvo-pastorale, ainsi que le développement des Petites et moyennes entreprises/Petites et moyennes industries (PME/PMI). L’objectif global du PRéBBO est de contribuer à «accroître le commerce régional en facilitant les échanges économiques, en permettant la vente rapide de produits agro-sylvo-pastoraux et en renforçant les échanges culturels et la cohésion sociale aux niveaux national et sous-régional», a du reste expliqué le directeur général des infrastructures routières.

Le Coordonnateur du projet, Basile Nikiéma

Ce projet s’articule autour de sept composantes, et son coût global s’élève à 152 735 633 997 F CFA. Il est financé en grande partie par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID). Le lancement des travaux, devrait se faire dans le premier trimestre de l’année 2025. Le délai d’exécution des travaux est de deux ans, a notifié le coordonnateur du PRéBBO tout en signifiant que le projet, dans sa globalité, s’étend sur une durée de cinq ans. «Ce projet s’inscrit dans une dynamique de désenclavement interne et externe du Burkina Faso et nous nous sommes engagés à travailler avec les pays limitrophes comme le Mali et la Côte d’Ivoire», a ajouté M. Nikiéma.

Le Comité de pilotage jouera un rôle de veille dans la bonne exécution des travaux, a rappelé son président Grégoire Aimé Yaguibou qui a promis que tout sera mis en œuvre pour avoir des travaux de qualité. «Il y aura un suivi rapproché au niveau local, des cellules ont été créées pour cela. En plus, il est prévu des sorties des directions centrales pour faire régulièrement des contrôles», a renchéri le Coordonnateur du projet, Basile Nikiéma.

Siaka CISSE

Les réalisations majeures et concrètes attendues du PRéBBO:

la réhabilitation de 197 km de routes bitumées;

la réhabilitation de 8 km de voiries à Bobo;

la construction de poste de péage et de pesage.

la construction de 50 km de pistes rurales ;

la construction de 10 km de voies pavées ;

la construction du Pont frontalier sur la Léraba (100 m) ;

la construction/ réhabilitation de diverses infrastructures sociales (centre de santé, écoles, maisons communautaires, etc.).

Source : Discours du président du Comité de pilotage