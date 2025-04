Solidarité : Des chefs coutumiers aux cotés des PDI

L’Association Lagmtaaba des chefs coutumiers pour la veille citoyenne a organisé le samedi 29 mars 2025, sur le terrain de Savane Médias, une cérémonie de remise de vivres aux personnes déplacées internes des 6 communes et 12 arrondissements de Ouagadougou

Cette cérémonie qui marque le lancement des activités de l’Association Lagmtaaba a été l’occasion pour le porte-parole des chefs coutumiers, Balem Naaba de Komsilga, de justifier leur geste qui consiste à apporter du soutien, aux personnes vulnérables. Ces dons composés de pâtes alimentaires, d’huile ainsi que des vêtements et des draps pour enfants, visent à alléger le quotidien de ces foyers en difficultés. Pour Balem Naaba de Komsilga, cette action s’inscrit dans une dynamique de soutien aux populations vulnérables. « Nous voulons par cet acte, apporter notre contribution à cette lutte souveraine, patriotique et historique, aux côtés de nos autorités pour le retour de la paix au Burkina Faso. Et cela passe par le renforcement des prières et des sacrifices communs » a-t-il expliqué. A travers ce geste de partage, les chefs coutumiers entendent réaffirmer leur engagement en faveur des personnes vulnérables et prouvent une fois de plus que la solidarité demeure un puissant levier de résilience sociale. Touchés par cet élan de générosité, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs tout en promettant d’en faire bon usage. « « Nous exprimons notre reconnaissance aux chefs coutumiers, pour cet acte qui va nous soulager pendant quelques jours. Ce sont des familles que vous avez rendus heureuses, à travers cette action. Nous pouvons dire que ce geste de haute portée sociale constitue pour nous, une bouffée d’oxygène » » ont -il lâché.

ST