ATTITUDE DU PRESIDENT AMERICAIN FACE A CINQ DIRIGEANTS AFRICAINS : Trump annonce la couleur du sommet de septembre

Quel tollé la rencontre à Pau, en janvier 2020, entre le président français, Emmanuel Macron, et les dirigeants du G5 Sahel, n’avait-elle pas provoqué au sein de l’opinion publique africaine ? Indignés, beaucoup avaient vu en ce sommet, une convocation sans aucune forme de procès, d’un «maître» qui avait intimé l’ordre à ses «sujets» de le rejoindre dare dare pour «clarifier» leur position quant à la présence française sur leurs sols respectifs. Cinq ans après, on peut dire que le même scénario vient de se reproduire. Peut-être même en pire. Au centre du jeu, le président américain Donald Trump et cinq dirigeants africains. Un film digne d’une belle parodie! Sauf que là, il ne s’agissait pas d’un jeu d’acteurs, mais de la réalité.

Après avoir qualifié les pays africains de «pays de merde», le président américain passe des mots aux actes

Et c’est cela qui choque le plus. En effet, la rencontre de Trump, le 9 juillet dernier, à la Maison Blanche, avec les présidents bissao-guinéen, gabonais, libérien, mauritanien et sénégalais, est un concentré de condescendance, de mépris et d’humiliation, suscitant colère et indignation sur la toile. Des séquences de l’entrevue entre le dirigeant américain et ses hôtes montrent une attitude du président milliardaire qui frise l’irrespect, une attitude totalement aux antipodes des règles élémentaires de la diplomatie. Morceaux choisis : Trump a d’abord demandé à ses cinq homologues de se présenter, chacun, nom et prénom ainsi que le pays qu’il dirige, comme s’il ne les connaissait pas ; des gens que lui-même a pris la peine d’inviter chez lui. Ensuite, alors que le président mauritanien se prêtait à l’exercice, il s’est vu brutalement interrompre par son hôte qui lui a clairement dit qu’il n’avait nullement besoin de détails non essentiels qui rendaient le message long ; que de parler plus vite, car son agenda était chargé. Et ce n’est pas tout. Au cours du tour de table de présentation, le Libérien Joseph Boakai, qui s’est logiquement exprimé en anglais (puisque son pays est anglophone), a subjugué Donald Trump qui s’étonnait de voir ce dernier parler si bien l’anglais. Et il en a profité pour lancer une pique aux autres présidents, en ces termes : « J’ai des gens autour de cette table qui sont loin de parler anglais aussi bien que vous». Malaise ! Maladresse ou pure inculture ? Toujours est-il que l’Américain a indiqué qu’il ne savait pas que la langue officielle du Liberia, était l’anglais. Dernier élément d’une longue séquence d’humiliations subie par les cinq invités de Trump, la photo de l’après-entretien dans le bureau de ce dernier. Sur cette image, on voit bien les cinq présidents africains se tenir debout, sans chaises, aux côtés de Donald Trump qui, lui, est bien assis. C’est le comble! Une belle manière de dire à ses hôtes que c’est bien lui le chef, le patron, le plus grand. C’est un manque de respect flagrant qui en dit long sur la conception de l’homme, des relations internationales. Après avoir qualifié les pays africains de «pays de merde», le président américain passe donc des mots aux actes.

Il ne faudrait pas rêver d’une coopération d’égal à égal

En tout cas, cette attitude vis-à-vis des cinq dirigeants pris au piège (ils ne s’attendaient certainement pas à un traitement aussi humiliant de la part de leur hôte), traduit suffisamment le regard condescendant que le milliardaire américain a de l’Afrique. Ainsi, par l’accueil qu’il a réservé aux «cinq présélectionnés», Donald Trump annonce déjà la couleur du sommet de septembre qui réunira plusieurs dirigeants du continent en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d’Etat qui prendront part à ce sommet, sont donc prévenus. Qu’ils apprennent dès lors à se présenter brièvement et bien. Car Donald Trump n’a pas le temps. Qu’ils apprennent à parler anglais, ainsi ils recevront les compliments de Mister Trump. Et puis, on peut se demander avec juste raison, s’ils ne courront pas le risque d’aller à Canossa. Pour revenir aux motivations de toutes ces rencontres du 45e et 47e président des Etats Unis, qui s’enchaînent avec les pays africains, elles sont essentiellement économiques. Et le dirigeant républicain l’a clairement dit à ses cinq homologues qu’il a reçus le 9 juillet dernier. «Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d’autres endroits, à bien des égards», a-t-il déclaré face à ses pairs africains qui, comme sur un marché, ont tous présenté les immenses richesses naturelles de leur sous-sol. En le faisant, tous espèrent, sans nul doute, conclure des accords mutuellement bénéfiques avec la deuxième puissance économique mondiale derrière la Chine. Comme pour les rassurer, Donald Trump a toujours exprimé sa disposition à tisser des partenariats gagnants-gagnants. Mais rien qu’à voir comment il a traité ses homologues africains avec autant de mépris, il ne faudrait pas rêver d’une coopération d’égal à égal. D’ailleurs, dans son offensive économique qu’il a orientée, au cours de ce second mandat vers l’Afrique, c’est… l’Amérique d’abord. Et tous les moyens semblent bons pour Donald Trump, pour contrer l’influence grandissante de la Chine et de la Russie, sur le continent noir et renforcer l’hégémonie de l’Oncle Sam sur le reste du monde.

«Le Pays»