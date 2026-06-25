QUALIFICATION DE LA COTE D’VOIRE AU SECOND TOUR DU MONDIAL 2026 : Les Eléphants ont vaincu le signe indien

En trois participations à la Coupe du monde de football, la Côte d’Ivoire n’avait jamais franchi le premier tour. Comme une malédiction, les Ivoiriens étaient inexorablement renvoyés prématurément à la maison à l’issue des matchs de groupes, dans un scénario qui commençait à agacer leurs nombreux supporters. Mais hier, 25 juin 2026, les Eléphants ont vaincu le signe indien en se qualifiant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une première qui a été saluée comme il se doit à Abidjan où les supporters des Eléphants ont laissé éclater leur joie dans cette ambiance particulière dont les Ivoiriens ont le secret.

Le football africain a gagné en maturité et a franchi un cap important

C’était face à Curaçao, dans une rencontre qui ne manquait pas d’enjeu. D’autant plus que l’adversaire du jour jouait aussi sa qualification pour le prochain tour, et était décidé à créer la surprise et à écrire l’histoire pour sa première participation à la plus grande et la plus prestigieuse compétition de football au monde. C’est dire la grande performance réalisée par Emerse Fae et ses joueurs qui ont su se ressaisir après la défaite frustrante concédée dans les dernières minutes de jeu face à l’Allemagne au match précédant comptant pour la deuxième journée des matchs de poules. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la quatrième tentative aura été la bonne pour les Eléphants de Côte d’Ivoire qui viennent ainsi grossir les rangs des pays africains qualifiés pour le tour suivant de ce Mondial américain, aux côtés du Maroc et de l’Afrique du Sud qui ont terminé aux deux premières places qualificatives de leurs groupes respectifs. Et la moisson s’annonce d’autant plus prometteuse pour les ambassadeurs du continent noir qu’en dehors de la Tunisie qui est déjà mathématiquement éliminée, les six autres représentants africains que sont l’Algérie, l’Egypte, le Cap-Vert, le Ghana, la République démocratique du Congo et même le Sénégal, gardent, à des degrés divers, des chances d’échapper au tamis du premier tour et de se hisser dans le cercle restreint des trente-deux équipes appelées à continuer le tournoi. En tout cas, c’est l’espoir de nombreux amoureux du football africain qui espèrent voir leurs équipes favorites cesser de jouer les figurants dans une compétition dont la notoriété ne cesse de grandir d’édition en édition. C’est aussi la preuve que le football africain a gagné en maturité et a franchi un cap important. C’est donc en toute logique que l’Afrique peut viser le trophée, après l’épopée du Maroc qui a terminé au pied du podium lors de l’édition précédente. Et notre nombre au second tour, sera notre force. Pour en revenir au match d’hier, c’est une qualification historique au second tour de la Coupe du monde, qui vient confirmer les progrès du football ivoirien qui compte, aujourd’hui plus qu’hier, parmi les ténors du football africain. Et les triples champions d’Afrique ont d’autant plus tenu leur rang que le match d’hier présentait un gros enjeu pour les deux équipes.

L’équipe de Curaçao croyait en ses chances de réaliser l’exploit d’une qualification historique en seizièmes de finale

Car, loin de venir en victime expiatoire et galvanisée par son résultat face à l’Equateur tenue en échec (0-0), l’équipe de Curaçao croyait en ses chances de réaliser l’exploit d’une qualification historique en seizièmes de finale, pour sa toute première participation à la Coupe du monde. Mais les pachydermes venus des bords de la lagune Ebrié, en ont décidé autrement. Et tout porte à croire que l’entraîneur ivoirien, Emerse Fae, a su tirer leçon de la défaite contre l’Allemagne pour corriger les lacunes de son équipe. Et le résultat a été immédiat, au grand bonheur des supporters ivoiriens qui peuvent désormais rêver plus grand. Car, en se tirant d’affaire dans ce match pour leur survie dans la compétition, les Eléphants ont fait la preuve qu’il va falloir compter avec eux jusqu’au bout. Et l’on espère qu’ils montreront la même détermination pour la suite. En tout état de cause, maintenant que la compétition entre dans la phase à élimination directe à l’issue des derniers matchs de poules, les équipes n’auront plus droit à l’erreur. Il appartiendra donc aux équipes africaines qualifiées, de savoir aborder cette phase décisive avec la bonne mentalité et le bon état d’esprit si elles veulent se donner des chances de briser le plafond de verre des demi-finales qui restent leur objectif premier à cette 23e édition de la Coupe du monde, pour se rapprocher d’une première consécration mondiale.

« Le Pays »