Quatre choses sur votre couple à garder privées

Quand on est en couple, il est normal de vouloir mettre ses amis et sa famille au courant de ce qui se passe avec son ou sa partenaire, dans la mesure où cette personne tient une place majeure dans notre vie. Cependant, vos amis et votre famille n’ont pas à connaître certains détails intimes sur votre partenaire. Prenez le temps de réfléchir aux conséquences avant de partager des informations d’ordre intime avec vos amis et votre famille sans le consentement de votre partenaire. Voici quatre choses sur votre couple, que vous devez absolument garder privées.

Vos disputes et désaccords

Il n’y a pas de relations de couple sans conflits, désaccords et tensions mais diffuser des informations sur vos disputes et désaccords avec vos amis et proches, n’est pas nécessaire. Les problèmes de couple doivent se régler dans le couple. En parler à vos amis et proches, c’est fragiliser votre relation

L’intimité ou la vie sexuelle de votre couple

Que votre partenaire soit bon ou non au lit, c’est faire preuve d’immaturité que de divulguer cela à vos amis ou proches. Vous devez garder privés vos ébats sexuels.

Les secrets personnels et insécurités de votre partenaire

Sous aucun prétexte, vous ne devez révéler les secrets personnels de votre partenaire ou ses insécurités ou traumatismes, car ce serait de la trahison. Respectez suffisamment votre partenaire en gardant pour vous, ses secrets et vulnérabilités. N’en faites jamais un sujet de discussion entre amis, dans vos échanges avec vos amis et proches, apprenez à rester assez superficiels et vagues quant à ces choses sur votre couple. Comme le dit le grand maître, ne donnez pas accès au diable.

La situation financière de votre partenaire

Vos amis n’ont vraiment pas besoin de savoir précisément combien gagne votre conjoint(e) ; ce qu’il ou elle a perdu à cause d’un mauvais investissement ou le montant du prêt qu’il ou elle est en train de rembourser.

Rassemblés par Rahamatou SANON