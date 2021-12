QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’en 2008, les autorités burkinabè, afin de faciliter le désenclavement de certaines régions du pays, avaient décidé de la célébration tournante du 11- Décembre. Et je pense, si ma mémoire est bonne, que le Plateau central sera la treizième région à abriter l’évènement cette année, bouclant ainsi la boucle. Maintenant je me pose des questions : quelle sera la suite ? Va-t-on poursuivre avec les célébrations tournantes ou pas ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne parce que bien des compatriotes comme moi, aimeraient être situés.

Un citoyen burkinabè