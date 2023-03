QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle que sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré, l’Etat avait engagé des actions en vue de lutter contre le phénomène des enfants en situation de rue. En effet, en plus des activités de sensibilisation, il y avait des opérations de retrait et d’insertion de près de 10 000 enfants en situation de rue. Et ce n’est pas tout. Car, plusieurs enfants retirés de la rue, avaient été placés dans des internats pendant que d’autres étaient admis dans des familles d’accueil. Mais depuis lors, je ne sais plus ce qu’il se passe. Pourquoi n’y a-t-il plus d’opération de retrait d’enfants en situation de rue ? Est-ce à cause de la crise sécuritaire ? En tout cas, pour ma part, c’est par ces temps qui courent que de telles opérations avaient toute leur raison d’être d’autant qu’à cause de l’insécurité liée au terrorisme, ils sont nombreux les enfants qui vivent dans des conditions précaires.

Un déplacé interne