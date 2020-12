QUESTION A QUI DE DROIT  

Les élections municipales auront lieu, en principe, en mai 2021. Quand on sait qu’une quinzaine de communes n’ont pas pu voter lors de la présidentielle et des législatives du 22 novembre 2020 à cause de l’insécurité qui y sévit, je ne cesse de me poser des questions : comment les choses vont-elles se passer ? Pourra-ton organiser les municipales sur toute l’étendue du territoire national ? J’attends de voir, surtout quand on sait qu’il n’existe aucune disposition qui autorise la prolongation du mandat d’un maire quelconque.

Un citoyen burkinabè