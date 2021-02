QUESTION A QUI DE DROIT

Ouvert en 2017, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, poursuivi pour son implication présumée dans la répression de l’insurrection populaire d’octobre 2014, a été suspendu. Et depuis lors, on n’en entend plus parler. Que se passe-t-il ? Veut-on passer par pertes et profits, tous les morts enregistrés pendant les événements qui ont conduit à la chute de Blaise Compaoré ? En tout cas, si procès il y a, à quand la reprise ? Je souhaite que les autorités compétentes répondent à mes questions pour que je sache exactement sur quel pied danser.

Un parent de victimes