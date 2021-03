QUESTION A QUI DE DROIT

J’ai appris, par voie de presse, que plusieurs jeunes filles sont tombées en transe aux lycées Continuum et Citoyen de Dapelgo. Le phénomène n’est pas nouveau puisqu’il est constaté presque chaque année dans certains lycées et collèges à travers le pays. Tant et si bien que je ne cesse de me poser des questions : qu’est-ce qui explique ce phénomène ? Quel remède peut-on y apporter ? En tout cas, je souhaite que le problème soit pris au sérieux et qu’un diagnostic sérieux en soit fait.

Un parent d’élève