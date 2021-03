QUESTION A QUI DE DROIT  

Pourquoi l’ex-Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle du 22 novembre 2020, Yacouba Isaac Zida, a-t-il décidé de rejoindre la majorité présidentielle ? Certes, il en a le droit. Mais je suis d’autant plus interloqué que l’intéressé, à ma connaissance, avait refusé de féliciter Roch Marc Christian Kaboré au motif que celui-ci n’était pas réélu à la régulière. Pourquoi donc ce revirement soudain ? Ou bien s’agit-il d’une stratégie pour le natif de Yako de bénéficier des bonnes grâces de ceux qui sont aux affaires et espérer ainsi rentrer au bercail ?

Un observateur de la scène politique