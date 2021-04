QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle que suite à l’avènement du Covid-19 dans notre pays, en mars 2020, les autorités avaient pris des mesures drastiques qui avaient touché presque tous les secteurs d’activités dont celui des transports. Ainsi, il était demandé aux taximen, par exemple, de ne transporter que deux ou trois personnes à bord afin de respecter la distanciation physique. Conséquence, le prix du taxi avait subitement augmenté. Mais plus d’un an après et ce, alors que certaines mesures restrictives ne sont plus en vigueur, je fais le constat que le prix du taxi est resté intact. Qu’est-ce qui explique cela ? Pourquoi les taximen ne sont-ils pas revenus aux prix initiaux ? Autant de questions que je me pose depuis lors, sans réponse.

Un citoyen