QUESTION A QUI DE DROIT  

Depuis quelque temps, je fais le constat qu’il manque de plus en plus du poisson sur le marché, tant et si bien que le prix du kilogramme a connu une flambée. Qu’est-ce qui explique une telle pénurie ? Je me pose cette question d’autant que la fermeture des frontières annoncée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ne concerne pas, à ma connaissance, l’importation des marchandises ou du fret. En tout cas, mon souhait est qu’une solution soit trouvée le plus rapidement possible.

Un citoyen burkinabè