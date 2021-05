QUESTION A QUI DE DROIT  

Je ne comprends pas pourquoi, plusieurs mois après qu’il a été réélu, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, n’a toujours pas fini de rédiger son référentiel de développement, en l’occurrence le RND (Référentiel national de développement) qui remplace le PNDES (Programme national de développement économique et social). Je ne suis pas un économiste mais je pense qu’avant même sa réélection, ce travail préalable devrait être déjà fait. Pourquoi tel n’a pas été le cas ? Je me pose la question parce que je sais que cela joue énormément sur le fonctionnement de beaucoup de ministères et institutions dont la plupart n’ont pas encore de budget.

Un agent public