QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’à l’occasion du dernier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), il avait été annoncé la réouverture, courant mai 2021, des frontières fermées suite à l’avènement du Covid-19. Cette annonce avait suscité beaucoup d’espoirs chez les populations de différents pays concernés. Mais je fais le constat que le mois de mai est presque parti et les frontières restent toujours fermées. Alors, que se passe-t-il ? A quand finalement la réouverture des frontières ? Je souhaite que l’on me réponde afin que je sache sur quel pied danser.

Un citoyen burkinabè