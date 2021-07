QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’au cours d’une manifestation violente au cours de laquelle des élèves s’en étaient pris à leur proviseur en vandalisant son véhicule et en saccageant des bureaux, les autorités avaient décidé de la fermeture et ce, jusqu’à nouvel ordre, du lycée Philippe Zinda Kaboré. Je sais que les élèves en classes d’examens dudit lycée ont été réorientés vers d’autres établissements scolaires pour pouvoir achever l’année. Cela dit, en tant que parent d’élève, j’ai des questions que je n’ai de cesse de me poser depuis lors. Quel est le sort qui sera réservé aux élèves des classes intermédiaires dont la plupart n’avaient pas encore fini de composer les dernières évaluations ? Y aura-t-il une session de rattrapage pour eux ? Ou bien doit-on, comme punition, s’attendre à ce que leur année scolaire soit sanctionnée ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un parent d’élève