QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’en 2017, les premiers responsables du ministère de la Santé avaient entrepris une campagne de « démoustication » et de pulvérisation de la ville de Ouagadougou. L’objectif recherché était de faire face à la dengue qui faisait rage. Je me souviens même que des agents avaient été formés pour visiter des domiciles aux fins de procéder à la destruction de gîtes domestiques et péri domestiques de moustiques. J’en viens alors à me poser la question suivante : pourquoi cette campagne de « démoustication » n’est-elle pas inscrite dans la durée quand on sait que la dengue et le paludisme continuent de sévir rigoureusement dans notre pays, notamment à Ouagadougou où sont légion les entrepôts de déchets d’agglomération ? Cela dit, je souhaite, pour ma part, que les autorités revoient leur copie.

Un citoyen burkinabè