QUESTION A QUI DU DROIT

Y a-t-il des troupes françaises au Burkina Faso ? Telle est la question que je me pose depuis près de deux ans, sans réponse. Je le dis parce que je n’ai pas connaissance d’une base militaire française installée au Burkina Faso comme c’est, par exemple, le cas en Côte d’ Ivoire, au Mali, au Tchad, etc. Mais je vois s’organiser des manifs de rues pour exiger le départ des soldats français de notre pays. J’avoue que je suis personnellement confus au point que je ne comprends plus rien. C’est pourquoi je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un observateur de la scène politique burkinabè