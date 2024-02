SEMAINE DE POKO : Des astuces pour perdre du poids après la grossesse

Vous venez de donner naissance à un merveilleux bébé et vous êtes folle de joie. Mais vous aimeriez aussi pouvoir rentrer dans vos jeans, porter vos robes sexy, etc… C’est là où le bât blesse ! Pour cause, vous avez pris du poids. Si cette prise de poids pendant la grossesse est inéluctable, toutes les femmes ne sont pas égales face à l’ampleur du phénomène. Car elle peut varier entre quelques kilos et plusieurs dizaines de kilos selon les femmes. Parmi elles, certaines ont des difficultés à retrouver leur poids initial après l’accouchement. Pour retrouver très vite votre silhouette sans vous imposer de régime draconien, voici quelques astuces qui peuvent vous aider.

Les femmes ne sont pas à égalité en ce qui concerne la prise de poids, y compris devant les kilos accumulés pendant une grossesse. Si on considère qu’une prise de poids de 11 à 13 kg est “normale” (pour une femme ayant un IMC autour de 23), certaines femmes très minces prennent parfois jusqu’à 18 kg, qu’elles peuvent d’ailleurs reperdre assez vite après la naissance de leur enfant. D’autres femmes prennent moins de poids, mais retrouvent difficilement leur ligne. Pour ce faire, il faut opter pour le bon “régime” alimentaire.

– Inutile donc de vous focaliser sur les calories (évitez tout de même les aliments gras et/ou sucrés), attachez-vous plutôt à la valeur nutritionnelle des aliments que vous consommez. C’est en optant pour une alimentation saine et équilibrée que vous maigrirez.

– Ne sautez pas de repas : préparez-vous un solide petit-déjeûner (tartine de pain complet avec un peu de confiture, produit laitier, fruit frais et boisson chaude), c’est lui qui vous permet de tenir jusqu’au déjeuner !

– Augmentez votre consommation de fruits et de légumes pour l’apport en vitamines et en minéraux ;

– Modérez l’apport en matières grasses (pas plus d’une cuillère à soupe d’huile par repas), sans les supprimer de votre alimentation. Préférez aussi les aliments cuits à la vapeur ou grillés avec un peu de matières grasses d’origine végétale aux fritures ;

– Consommez 3 ou 4 produits laitiers par jour (lait et fromages blancs écrémés ou demi-écrémés, yaourts nature, fromage pas trop gras) pour combler les déficits en calcium inhérents à la grossesse ;

– Prenez des féculents à au moins un des deux repas. Optez pour les céréales complètes (riz complet, pain complet…), riches en fibres, sans oublier les légumineuses (lentilles, pois chiches, soja…). Ne bannissez pas les féculents de votre alimentation car ils constituent la principale source d’énergie de votre organisme ;

– Mangez des protéines à chaque repas. On sait que 30 à 40 % des femmes présentent des carences en fer après l’accouchement. Or, la viande et les poissons en sont riches. Par ailleurs, les poissons gras, tout comme les noix et les noisettes, contiennent des oméga 3, des acides gras essentiels dont on a grand besoin après une grossesse ;

– Buvez beaucoup, surtout si vous allaitez : eau, thé chaud ou froid, bouillon de légumes, tisanes…

– Evitez le grignotage : le baby blues s’accompagne parfois d’envies de grignoter n’importe quoi à n’importe quelle heure. Pour éviter ces dérapages alimentaires, prévoyez une collation équilibrée dans la matinée et/ou l’après-midi : par exemple, un yaourt et deux ou trois biscuits secs ou encore deux morceaux de chocolat noir et un fruit.

– Se remettre au sport en douceur

Pour retrouver votre poids d’avant grossesse, pratiquez une activité physique quotidienne. Une recommandation faite par les agents de santé et qui s’ajoute à une alimentation équilibrée. Pour cela, faites l’équivalent de 30 minutes de marche par jour.

Si malgré ces conseils nutritionnels, il vous reste encore des kilos à perdre 6 mois après l’arrivée de bébé, consultez un médecin nutritionniste, il vous concoctera un petit régime sur mesure.

Source : Doctissimo

Rassemblés par Colette DRABO