Du bon usage de la perruque

Longtemps cachée, la perruque s’exhibe désormais sans complexe. La perruque a, en effet, réussi à faire un retour triomphal. Les perruques ou encore extensions de cheveux sont monnaie courante au Burkina Faso. Considéré comme une tendance de mode, le port des perruques peut être motivé par des raisons esthétiques, économiques ou encore médicales. La période de chaleur est le moment où cette pratique est plus en vogue au détriment des tresses et autres styles de coiffure. De ce fait, il y a lieu de se demander si le port excessif des perruques n’abîme pas les cheveux.

Porter une perruque est-il néfaste pour vos cheveux ?

Selon certains spécialistes, le port d’une perruque n’abîme pas les cheveux et n’empêche pas leurs repousses. Au contraire, la perruque peut même servir de coiffure protectrice à votre chevelure en la préservant des agressions extérieures et d’un coiffage excessif. En effet, vous protégez votre chevelure des fers à lisser, à boucler, coloration et autres produits chimiques que vous seriez tentés d’utiliser pour changer de coiffure ou palier des soucis capillaires. Mais l’action bénéfique de la perruque sur la chevelure fonctionne à condition d’avoir une perruque de qualité et de suivre certaines règles d’utilisation. Le port d’une perruque n’endommage pas vos cheveux à condition de choisir un modèle adapté à votre tour de tête. Une perruque trop serrée, dont la taille est trop grande ou mal positionnée, peut créer des frottements sur le cuir chevelu. Des rougeurs peuvent apparaitre, assécher la peau, nuire aux cheveux et à leur pousse. Le port des bonnets des perruques de qualité évitera d’éventuelles irritations et griffures de la peau ainsi qu’une usure des cheveux. Choisissez une perruque dont le bonnet est léger et aéré. Il permet au cuir chevelu de respirer sans étouffer la chevelure ni perturber sa croissance.

Évitez certaines pratiques avec votre perruque pour ne pas abimer vos cheveux

Sous votre perruque, ne faites pas de coiffures trop serrées (comme le sont parfois les tresses ou les nattes) qui tirent trop vos cheveux. Ayez les cheveux propres et secs avant d’enfiler votre perruque. Vous éviterez ainsi que les bactéries et autres germes ne se développent sur votre cuir chevelu et entrainent des démangeaisons, des pellicules. Cela peut perturber la pousse des cheveux. L’utilisation des clips pour perruque est déconseillée si vos cheveux sont fragiles. Les clips sont de petits peignes à coudre sur la monture de votre perruque. Ils sécurisent son port en s’accrochant à vos cheveux. L’envers de la médaille de cette fixation est qu’elle peut aussi les arracher, les casser ou fragiliser leurs fibres. C’est aussi le cas des épingles à cheveux utilisées pour maintenir la perruque à vos cheveux. En tirant sur le cheveu, elles occasionnent des alopécies de tractions. Pour sécuriser le port de votre perruque sans abimer votre chevelure, préférez des bandeaux en velours, en silicone ou des bandes élastiques. L’utilisation de certaines colles et adhésifs pour fixer votre perruque, peut créer des irritations cutanées, boutons ou démangeaisons. Testez sur la peau de votre avant-bras si vous n’avez pas de réactions allergiques. Le cas échéant, essayez d’autres techniques de fixation pour votre perruque (bandes élastiques, bandeaux). Ne dormez pas avec votre perruque, laissez votre cuir chevelu respirer tête nue ou utilisez un bonnet fin respirant. Lorsque vous portez votre perruque, utilisez un sous-bonnet. Il protège vos cheveux, évite qu’ils ne s’emmêlent et apporte un grand confort à votre cuir chevelu. Il agira comme une couche protectrice entre vos cheveux et votre perruque. Une fois votre perruque enlevée, réalisez de petits massages crâniens aux huiles végétales. Ils stimulent la circulation sanguine et répartissent le sébum sur l’ensemble de la chevelure. Les principes actifs des huiles protègent le cuir chevelu et favorisent la pousse des cheveux. Attention, très peu d’huile suffit à cette action. Car trop d’huile pourrait devenir occlusif (bouchant) et avoir l’effet inverse que celui recherché. Lavez régulièrement vos cheveux avec un shampoing doux sans sulfate ni parabène. Ces produits chimiques peuvent nuire à la croissance de vos cheveux.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Elovalann