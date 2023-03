SEMAINE DE POKO : Les clés d’une bonne communication avec votre enfant

A mesure qu’il grandit, l’enfant arrive de mieux en mieux à parler de ce qu’il ressent. Toutefois, même s’il est devenu « grand », il a encore besoin de ses parents ou d’un adulte pour l’aider à comprendre et à exprimer ses émotions. Lorsque vous communiquez avec votre enfant, vous êtes à l’écoute de ses émotions et vous répondez à son besoin de les partager. De plus, vous lui signifiez qu’il est important pour vous.

Pendant une journée à l’école, un enfant accumule certaines tensions et de la fatigue. Il doit parfois garder ses émotions pour lui et les gérer seul. En effet, il n’est pas toujours à l’aise de parler de ce qu’il ressent avec son enseignante ou enseignant ou ses amis. Parfois, le moment n’est tout simplement pas propice à cela.

Lorsque vous êtes à l’écoute de votre enfant une fois à la maison, il peut évacuer tout ce stress et se sentir mieux. Il développe ainsi un sentiment de sécurité émotive. Il sent que vous le validez et que ce qu’il vit est normal. Il peut alors développer des stratégies pour mieux gérer ses émotions si une situation semblable se reproduit. Il est aussi mieux disposé à l’apprentissage pour son retour en classe le lendemain.

C’est grâce à la communication que vous pouvez aussi développer une relation positive avec votre enfant. Lorsque vous êtes à son écoute, vous renforcez sa confiance en lui et envers les adultes. Il reconnaît alors sa propre valeur puisqu’il voit que vous vous intéressez à lui et à ce qu’il vit.

En mettant en place une communication ouverte et honnête avec votre enfant, il vous parlera plus facilement des choses importantes qui se passent dans sa vie. De la même façon, vous serez plus à l’aise le jour où il faudra aborder des sujets plus difficiles. En effet, si votre enfant sait qu’il peut discuter avec vous de ce qu’il vit, il sera davantage porté à vous parler de ses besoins et de ses inquiétudes. Il sera aussi plus à l’aise de vous poser des questions.

Les éléments essentiels

Pour établir une bonne communication avec votre enfant, certains éléments sont essentiels.

Privilégier un environnement calme et sans distraction. La communication avec votre enfant sera plus facile s’il sent que vous êtes attentif. Limitez aussi les doubles tâches, comme regarder votre téléphone pendant que votre enfant vous parle. Il doit sentir qu’il a toute votre attention.

Choisir un moment où votre enfant est disponible. Votre enfant risque de ne pas vouloir parler s’il est absorbé par une émission de télévision ou un jeu. Il vaut donc mieux attendre un autre moment pour discuter avec lui. L’heure du repas et la routine du coucher peuvent être des moments propices à la discussion, pourvu qu’on évite les sujets qui risquent de perturber l’enfant.

Être bref et clair. Votre enfant comprendra mieux le message si vous utilisez un niveau de langage adapté à son développement. Privilégiez des mots simples et des phrases courtes. Evitez aussi les longs monologues. Le but est d’avoir des discussions positives.

Etre attentif au non-verbal. Par son attitude et ses gestes, votre enfant vous envoie des messages qui peuvent vous aider à mieux entrer en relation avec lui. Ainsi, les regards détournés et une position de fermeture, comme tourner le dos ou baisser la tête, peuvent témoigner d’un inconfort chez votre enfant.

Utiliser le « je » plutôt que le « tu ». Cela évitera que votre enfant se sente critiqué. De plus, vous lui fournirez ainsi un bon modèle de communication qu’il pourra reproduire avec les autres enfants.

Avoir une attitude respectueuse. Il faut éviter de faire des reproches ou de généraliser en utilisant des mots comme « toujours » ou « jamais ». Par exemple, les phrases comme « tu oublies toujours ton livre à l’école » ou « tu n’es jamais content du souper » peuvent amener un enfant à se refermer sur lui-même et à vous cacher de l’information.

Se montrer ouvert. Si vous n’êtes pas d’accord avec votre enfant, faites-lui comprendre qu’il est normal de ne pas s’entendre sur tout et essayez d’envisager les choses selon son point de vue. Ne portez pas de jugement. Toutefois, expliquez-lui les valeurs qui sont importantes dans votre famille et qu’il doit respecter. Il est important de vous montrer ouvert à ce que votre enfant a à vous dire. Vous pourrez ainsi lui offrir un espace sécuritaire pour qu’il apprenne à parler de ses idées.

Discuter d’un incident survenu à l’école

Si votre enfant n’a pas adopté un bon comportement à l’école, mettez l’accent sur ce comportement, et non sur sa personne. Si vous jugez bon de le réprimander à la suite d’un message de son enseignante ou de son enseignant, donnez-lui une conséquence appropriée par rapport à son geste. Cependant, n’oubliez pas qu’il a probablement déjà été puni à l’école. Par conséquent, il peut être justifié que vous fassiez un retour clair sur la journée, mais sans que la discussion ne soit que négative. En cas de doute, il est préférable de valider l’information directement auprès de l’école. Si vous n’êtes pas en accord avec une situation à l’école, il est préférable de vous adresser directement aux intervenants plutôt que de le mentionner à votre enfant. Il est important qu’il sente qu’il peut faire confiance aux adultes autant à l’école qu’à la maison.

Comment encourager votre enfant à parler?

Dans certaines situations, l’humour peut faciliter le contact entre votre enfant et vous.

Après son entrée à l’école, votre enfant arrive à mieux s’exprimer. Toutefois, d’autres défis peuvent compliquer la communication.

Par exemple, certains enfants semblent n’avoir rien à raconter. En effet, même les enfants d’âge scolaire ont de la difficulté à répondre à une question vague comme : « Qu’as-tu fait aujourd’hui? », demandez plutôt à votre enfant : « Avec qui as-tu joué à l’école aujourd’hui? » ou « Qu’as-tu préféré faire en classe? ». Posez des questions ouvertes au lieu de celles qui se répondent par oui ou non. Si votre enfant n’arrive pas à se souvenir de sa journée, aidez-le en le situant dans le temps. Par exemple, demandez-lui : « A quoi as-tu joué à la récréation? » Pour l’inspirer, vous pouvez commencer par lui raconter votre journée à vous.

Il est également possible que votre enfant ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu’il ressent. Une bonne façon de l’aider à le faire autrement, est de jouer avec lui. Votre enfant pourrait parler de ses inquiétudes avec ses poupées et ses figurines ou en faisant un dessin d’un moment de sa journée. Le jeu lui permet de prendre du recul par rapport à une situation qui le préoccupe et d’explorer des solutions. Lorsque vous jouez avec votre enfant, il sent aussi que vous êtes à son écoute, et cela contribue à diminuer son niveau de stress.

Enfin, certains enfants refusent les contacts et se montrent distants. Pour éviter ce genre de situations, assurez-vous de réserver du temps pour votre enfant. En effet, un enfant peut s’isoler parce qu’il craint de déranger un parent souvent absent. Votre enfant sait que vous êtes là pour lui s’il voit que vous êtes disponible. Avec tous les membres de la famille, réservez un moment de la soirée que tous s’assureront de respecter.

Quelques conseils pour mieux communiquer avec votre enfant

Lorsque vous vous adressez à votre enfant, assurez-vous qu’il se sent concerné par la discussion. Pour certains enfants, il est aidant de se mettre à leur hauteur pour discuter. Votre enfant doit sentir que cette discussion est aussi importante pour vous.

Parlez avec votre enfant de ses champs d’intérêt. Montrez-lui que ses opinions et ses goûts sont importants pour vous.

Passez du temps en famille pour faire différentes activités. Votre enfant sentira qu’il est une personne importante dans la famille. Il souhaitera alors davantage discuter avec vous.

Parfois, le seul fait d’être avec votre enfant est suffisant pour établir un lien entre vous. Un silence empathique peut être réconfortant. Une caresse et un câlin sont aussi des façons de communiquer.

Si votre enfant vit une frustration, montrez-lui que vous êtes à son écoute en utilisant des mots comme « Oh! », « Ah? » ou « Eh, bien! ». Vous invitez ainsi votre enfant à explorer ses pensées et ses sentiments et à trouver des solutions. Cela lui donne du temps pour démêler seul son problème.

Montrez à votre enfant que ses émotions sont normales et reconnaissez les répercussions qu’une situation peut avoir sur lui. Décrivez donc les émotions qu’il semble vivre : « Je vois que cela t’a mis très en colère! » Lorsque vous nommez ses émotions, votre enfant est réconforté. S’il ne parvient pas à le faire, n’hésitez pas à utiliser des images pour l’aider.

Lorsque votre enfant vous expose un problème qu’il a vécu durant la journée, invitez-le à partager des solutions avec vous. S’il n’en trouve pas, vous pouvez l’aider à en trouver ; le tout sans jugement.

Reformulez dans vos propres mots ce que votre enfant vient de vous dire pour vous assurer que vous avez bien compris.

Si votre enfant semble peu enclin à répondre à vos questions, commencez plutôt par formuler votre opinion et laissez votre enfant s’ouvrir à vous à son rythme. S’il n’est pas réceptif à une discussion en tête à tête, vous pouvez parler tout en jouant à un jeu de société ou en faisant une promenade à l’extérieur.

Si votre enfant vous pose une question, ne lui donnez pas la réponse trop rapidement. Demandez-lui d’abord ce qu’il en pense. Cela vous permettra d’en apprendre plus sur ce que votre enfant connaît déjà du sujet.

Si vous ne savez pas la réponse ou vous ne savez pas comment l’aborder, c’est normal. Vous pouvez alors lui dire qu’il s’agit d’une bonne question, que vous allez y réfléchir et y revenir plus tard. Vous aurez ainsi le temps de trouver une réponse adéquate.

Si, malgré vos tentatives, il semble difficile pour votre enfant de communiquer, vous pourriez contacter un professionnel compétent pour vous outiller dans vos interventions parentales.

Source : Naitre et grandir