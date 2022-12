SEMAINE DE POKO

VIE DE COUPLE

13 astuces pour bien garder son homme

La semaine de Poko. C’est le nom de votre nouvelle rubrique qui paraitra désormais tous les mercredis. En créant une telle rubrique, nous entendons ainsi donner à la femme toute la place qui est la sienne, dans votre société. Il s’agit donc d’une tribune à travers laquelle les femmes pourront aborder, sans tabou, toutes les préoccupations qui sont les leurs : vie de couple, éducation des enfants, secrets pour une bonne cuisine, astuces pour bien gérer son homme, produits cosmétiques, etc. Pour cette première parution, nous nous sommes intéressés à la vie de couple qui, on le sait, exige parfois plus de temps qu’on n’en dispose. Voici 13 conseils pour garder son mari en tant que femme. Lisez !

1- Demandez souvent à votre mère, les astuces qu’elle a utilisées pour rester si longtemps avec votre père, son mari. Bien que les jeunes femmes en couple ont du mal à briser la “glace” en se retournant souvent vers leur mère pour prendre conseil, c’est pourtant à elle que celles-ci doivent s’adresser.

2- N’abreuvez pas votre mari de questions quand il rentre le soir à la maison. Certaines femmes exagèrent avec leur comportement quand leur mari rentre un peu tard à la maison le soir. Nous savons tous que la vie, de nos jours, est devenue dure. Il faut bouger pour avoir à manger. Et certaines affaires, c’est souvent autour d’une bière ou d’un thé entre partenaires qu’elles se règlent. Mais madame pense que son homme était avec des filles, et bonjour les disputes. Le simple mot bonsoir que le monsieur va dire, aura comme réponse des « tchruuurrr et des tchras ». D’autres femmes vont juste qu’à refuser le sexe parce qu’il est rentré tard. Eh mesdames, un peu de compréhension !

3- Mettez de l’ordre dans la maison et soyez tout aussi pimpante. Il n’y a rien de si malheureux quand un mari rentre à la maison et qu’il trouve ses sous-vêtements partout dans la chambre et le salon sens dessus dessous. La maison d’un couple doit être bien rangée et avec une bonne odeur.

4- Créez une discussion sur son centre d’intérêt (sport, voiture, etc.). Efforcez-vous d’aimer ce que votre homme aime. Parfois, il faut faire semblant de débattre avec lui sur ce qu’il aime. Pourquoi ne pas suivre souvent des matchs de football ensemble ?

5- S’il regarde les autres femmes, ne cherchez pas à être comme celles-là. Elles ont peut-être les moyens que vous n’avez pas. Mais plutôt, neutralisez-les sans être jalouse. Vous pouvez discuter avec votre homme sur votre style d’habillement. Et essayer de le satisfaire à votre manière.

6- Mettez en pratique ce que nos mamans font bien. Ignorez-le le plus possible avec finesse. Il sera à vos pieds.

7- Après le repas, proposez-lui un petit massage des mains et des pieds, et surtout mettez-vous en condition pour être “dégustées” au dessert. Evidemment, le dessert, c’est après le massage.

8- Les hommes aiment bien manger. Faites-leur de bons repas légers. Le bien-être est important pour la famille. Des petits plats surprise, ainsi que des jus qui peuvent bien lui donner la force : par exemple le jus de gimgimbre, le jus de souchet (hochata)….

9- Faites-lui des compliments, appréciez-le, encouragez-le dans ses activités, mais en essayant de donner des conseils pour le motiver.

10- Soyez en harmonie sexuelle (très important). L’homme africain aime être stimulé, physiquement et intellectuellement. Mesdames, ne soyez pas timides en ce qui concerne le sexe. Soyez la personne qui doit toujours faire languir votre homme. Il doit toujours avoir envie de vous manger quand il vous voit.

11- Ayez un côté tigresse, il ne doit pas croire que tout lui est acquis. Souvent, il faut l’impressionner par vos prises de décision en ce qui concerne le bien-être familial.

12- Si vous êtes croyant, priez ensemble pour renforcer votre union ainsi que l’harmonie dans la maison. Dieu doit toujours avoir sa place dans votre union, cela renforce et donne la force à votre foyer.

13- Quand vous êtes à la maison, ne portez pas de pantalon, mais un pagne qui laisse entrevoir votre cuisse. Il ne faut pas grand-chose pour exciter un homme africain. Juste les rondeurs et la manière de lancer la démarche en présence de son homme. Mais attention ! Si vous avez des enfants, prenez des précautions pour qu’ils ne soient pas victimes de vos manèges de séduction.

Valérie YAMEOGO/ TIANHOUN