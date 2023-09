SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Bravo aux chefs coutumiers du Zondoma

Les chefs coutumiers de la province du Zondoma ont fait un don de vivres et de kits d’urgence aux Personnes déplacées internes pour leur permettre de vivre un tant soit peu dans la dignité. C’était le 7 septembre dernier. Voilà un acte de charité qu’il convient de saluer à sa juste valeur. Ce don est d’autant plus salutaire qu’il intervient à une période de soudure où nombre de personnes vulnérables peinent à avoir de quoi se nourrir. En attendant que d’autres emboitent le pas aux chefs coutumiers du Zondoma, on ne peut que dire chapeau bas aux donateurs ! En tout cas, bravo à ces chefs coutumiers qui montrent, à travers ce geste, leur sens de la solidarité !

COUP DE GUEULE

Haro sur les cambrioleurs d’écoles !

Le bureau de la directrice de l’école « Grand Forakuy C » dans la commune de Dédougou, a été cambriolé dans la nuit du 11 au 12 août 2023. Des ballons, des jeux de maillots et divers matériels ont été emportés par les cambrioleurs. C’est un acte qu’il faut condamner avec force d’autant plus que le vol a été opéré avec effraction. L’école est un lieu d’apprentissage et y dérober du matériel, constitue, à bien des égards, une grande bêtise. Vivement que les auteurs de ce cambriolage soient appréhendés et châtiés à la hauteur de leur forfait ! En attendant, haro sur ces cambrioleurs d’écoles !