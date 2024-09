TENTATIVE D’ASSASSINAT PRESUME CONTRE DONALD TRUMP : Victimisation ou réel projet de liquidation ?

L’ex-président américain, candidat à la présidentielle du 5 novembre prochain, Donald Trump, aurait été victime d’une tentative d’assassinat présumée le 15 septembre, alors qu’il jouait au golf chez lui en Floride. « Le candidat républicain est sain et sauf après des tirs à proximité de lui », a tout de suite rassuré son équipe. Un incident qui soulève des zones d’ombre, puisqu’il survient quelques jours après le débat télévisé que le leader républicain a perdu face à son challenger démocrate Kamala Harris. A moins de deux mois de la présidentielle et alors que les pronostics sont en faveur de la démocrate, il y a de quoi être prudent. Surtout qu’en politique, certains ne lésinent pas sur les moyens et stratégies pour parvenir à leurs fins. C’est pourquoi ceux qui planchent sur la théorie de la diversion, sont montés au créneau. Ils ne comprennent pas comment Ryan Wesley Routh, le présumé auteur de la tentative qui est parvenu à prendre la fuite avant d’être interpellé avec un AK-47, a-t-il réussi à se faufiler dans un domaine ultra sécurisé, pour se rendre au parcours de golf, dans le but d’attenter à la vie de l’ex-président. Et ils n’ont peut-être pas totalement tort ce d’autant que l’incident semble profiter au candidat républicain puisqu’il vient inverser l’ordre de l’actualité aux Etats-Unis où c’était la probable victoire de Kamala Harris à l’élection à venir, qui faisait la une des médias.

Cet incident peut être une occasion pour les Américains, de relancer le débat sur le contrôle des armes à feu

S’agit-il alors d’une stratégie de victimisation, ou d’un réel projet de liquidation ? Bien malin qui saurait répondre à cette question. En tous les cas, la police a ouvert une enquête qui fera la lumière sur cet incident qui n’est pas le premier du genre. En effet, Donald Trump, il y a deux mois de cela, avait été victime d’une première tentative d’assassinat lors d’un rassemblement politique à Meridian près de Butler, en Pennsylvanie. Qui en veut autant à l’ancien président américain ? En attendant d’avoir la réponse à cette question, une étude a revélé que de nombreux Américains veulent attenter à la vie du candidat démocrate. Et Ryan Wesley Routh semble en faire partie, puisqu’il publie régulièrement des articles sur la politique et l’actualité, critiquant parfois Donald Trump. S’il est avéré que l’ancien chef d’Etat américain est dans le collimateur de certains de ses concitoyens, il faudra alors renforcer sa sécurité. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Donald Trump semble victime de ses propres turpitudes étant lui-même porté sur la violence. En tout état de cause, cet incident peut être une occasion pour les Américains, de relancer le débat sur le contrôle des armes à feu. Durant son mandant entre 2017 et 2021, l’ex-président s’y était fermement opposé, préférant défendre les intérêts des lobbys de l’industrie de l’armement qui ont contribué à son élection. Cette situation montre un autre visage d’un pays pourtant considéré comme la première démocratie au monde.

Edoé MENSAH-DOMKPIN