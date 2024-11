Tour du Faso 2024 : La LONAB, créatrice d’opportunités et de richesses

Le tour du Faso, c’est aussi les partenaires sans lesquels, la compétition n’existerait pas. Et la LONAB, le partenaire officiel du tour, a déployé l’artillerie lourde à l’occasion de cette 35e édition.

L’idylle entre la Loterie Nationale du Burkina (LONAB), et la fédération burkinabè de cyclisme à travers le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE), n’est pas près de finir. En effet, La LONAB, entreprise citoyenne dont la mission est d’accompagner l’Etat dans le développement du pays, accompagne le tour, tout en permettant aux populations des villes traversées à vivre également en direct, la fête du cyclisme africain, à travers la présentation de ses nombreux produits qu’elle met à leur disposition. Selon le représentant du DG de la LONAB, Ki Achille, cette évolution découle de la vision d’une LONAB citoyenne, résolument engagée dans le développement du sport burkinabè sous toutes ses formes. « Nous nous réjouissons que jusque-là, le tour se déroule sans incident majeur. Nous remercions le bon dieu et les organisateurs pour cela. Nous sommes également satisfaits de la première victoire du Burkina Faso à Bobo -Dioulasso, ce mercredi 30 octobre 2024, lors de cette 6e étape. Et nous espérons que cela va continuer. Notre accompagnement s’étend dans tous les domaines et surtout dans celui du sport. Et c’est tout naturellement que la LONAB parraine le maillot jaune du tour du Faso » a-t-il dit. Et d’ajouter que cet accompagnement passe par l’essor d’autres sports, ayant pour finalité, plus de coupes et de médailles remportées, donc plus de rayonnement international pour le Burkina Faso. « Nous nous réjouissons de ce partenariat, parce que le tour permet à la LONAB d’avoir un peu plus de visibilité. Et comme nous le disons, les lots vont aux gagnants, mais les bénéfices vont au Faso. Donc, le premier gain déjà pour la LONAB, c’est que tous les burkinabè gagnent à travers les produits qui sont commercialisés. A travers ce tour, nous mettons un peu plus en lumière, tous les produits que nous commercialisons. La digitalisation des anciens produits, et le tout nouveau produit que nous venons de lancer, à savoir, le « Faso Loto ». Nous invitons donc tous nos parieurs à tenter leurs chances » a-t-il laissé entendre. Dans toutes les localités traversées, la LONAB fait des heureux à travers la présentation de ses différents produits, et ce, à la grande satisfaction des populations.

Seydou TRAORE , sur les routes du tour