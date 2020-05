ANNULATION DU CHAMPIONNAT NATIONAL POUR CAUSE DE COVID-19

Les membres du comité d’urgence de la Fédération burkinabè de football (FBF) réunis en conclave le 4 mai 2020, ont décidé de l’annulation de la saison 2019 -2020 du championnat national de football. Une décision motivée, selon eux, par la pandémie du coronavirus qui, comme dans de nombreux pays, fait des victimes au Burkina Faso. Alors qu’il ne restait que six journées pour clôturer l’exercice, la FBF, contre toute attente, a décidé de tout arrêter. Ceci, afin de respecter aussi l’ultimatum du 5 mai lancé par la Confédération africaine de football (CAF). S’il faut voir dans cette mesure, la volonté de la fédération de protéger les acteurs du sport roi, force est de constater qu’elle n’est pas sans conséquences pour de nombreux clubs qui invoquent des difficultés de trésorerie liées à la crise du Covid-19. Déjà, des voix s’élèvent au sein de l’opinion sportive burkinabè pour critiquer cette décision de la FBF qui, selon elles, ne répond à aucune logique. Ces observateurs avisés du Faso foot soutiennent mordicus que la FBF n’a pas été bien inspirée en prenant cette décision qui ne sera pas sans conséquences pour Salitas et Rahimo, nos deux représentants engagés sur la scène continentale. En effet, il faut, d’ores et déjà, s’interroger sur la portée de cette mesure qui suscite auprès des sportifs burkinabè, plusieurs interrogations. Comment les footballeurs issus de ces deux clubs vivront-ils cette situation ? Comment arriveront-ils à s’adapter sans compétition dans les jambes?

Il faut craindre que cette décision ne soit la suite logique de la guéguerre entre le président Sita Sangaré et Hamado Traoré

Ce sont, entre autres, ces questions qui taraudent les esprits de nombreux Burkinabè. Sita Sangaré, le président de la FBF, qui a sans doute pris en compte toutes ces préoccupations à travers de multiples rencontres avec les responsables de clubs, saura, sans doute, trouver les mots justes pour contenter tous ceux qui ne partagent pas son avis sur la question. Cela dit, il faut craindre que cette décision ne soit la suite logique de la guéguerre entre le président Sita Sangaré et Hamado Traoré. Car, ce dernier dont on dit qu’il est bien parti pour prendre la tête de la FBF, a le soutien du colonel Yacouba Ouédraogo dit Yac, le président de Salitas FC. Rappelons qu’autrefois très bonnes, les relations entre Sita Sangaré et le colonel Yac se sont détériorées ces dernières années. Au point que ces deux personnalités du football burkinabè se regarderaient aujourd’hui en chiens de faïence. Faut-il donc voir dans cette décision, une manière de mettre à mal l’adhésion massive qui se dégage autour de la candidature de Hamado Traoré quand on sait que l’un des soutiens de ce dernier, n’est aussi autre que le président de Rahimo FC, Rahim Ouédraogo? En attendant que les langues se délient, il faut dire que cette situation est difficile pour de nombreux sportifs. Chacun y va de son commentaire et certains proposent même des solutions miracles en vue de la reprise du championnat national.

Seydou TRAORE