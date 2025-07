DEPART DES USA DE L’UNESCO : C’est du Trump tout craché

L’annonce a fait l’effet d’une bombe ; tant elle est tombée tel un couperet. Mais elle n’a véritablement pas surpris certains observateurs avisés qui voyaient venir les choses. Si fait qu’ils s’y étaient préparés. En effet, le président américain, Donald Trump, a annoncé le 22 juillet dernier, le retrait des Etats-Unis de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). C’est du Trump tout craché. Il avait déjà quitté ladite organisation onusienne en 2018, lors de son premier mandat, invoquant une gestion dispendieuse et le « parti pris anti-Israël » de l’UNESCO. Et cette fois-ci encore, il embouche presque la même trompette. En effet, le locataire de la Maison blanche reproche à l’organisation dont le siège se trouve à Paris, en France, d’avoir admis, en son sein, la Palestine comme Etat membre. Toute chose qui, dit-il, est « hautement problématique et contraire à la politique des Etats-Unis, et a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël ». C’est donc clair. Les Etats- Unis de Donald Trump ne cautionnent pas toute mesure ou décision qui va à l’encontre de leur chouchou Israël qu’ils défendent comme une poule qui protège ses poussins. Et tous ceux qui l’ont osé en ont pris pour leur grade.

Tout le monde est donc prévenu

C’est le cas de l’Afrique du Sud qui, pour avoir pris fait et cause pour la Palestine en attaquant Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ), s’est vue imposer des mesures d’austérité. La fatwa de Trump ne s’est pas fait attendre. Non seulement, il a serré la vis en gelant son aide financière à Pretoria, mais aussi il lui a imposé de nouvelles taxes sur les importations. Tout le monde est donc prévenu. Pour être dans les bonnes grâces de Washington, il faut se garder d’égratigner Israël au risque de subir les foudres du milliardaire président. Cela dit, quelles peuvent être les conséquences du retrait des Etats-Unis de l’UNESCO ? C’est la question que les uns et les autres se posent. En effet, même si la contribution des Etats-Unis n’excède pas 8% du budget de l’UNESCO, force est de reconnaître que leur retrait de l’organisation, va créer un manque à gagner, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences. A moins que, prenant toute la mesure de la situation, des pays membres comme la Chine, la France et bien d’autres n’acceptent de délier davantage les cordons de la bourse afin de combler le vide laissé par le pays de l’Oncle Sam, et ce, pendant plusieurs années ; le temps que s’en aille l’iconoclaste président de la Maison Blanche. C’est un défi qui leur a été lancé, et ils se doivent de travailler à le relever.

B.O

