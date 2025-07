LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Gestes d’humanisme : merci au PDG de STAF !

Il est connu pour être très humble, affable et altruiste. Mais le plus souvent, il agit dans l’ombre, loin des projecteurs. Le PDG de STAF, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’hésite pas à aider son prochain quand il le peut, et cela, sans en attendre une contrepartie. Ceux qui le côtoient, le présentent comme un homme bienveillant et très serviable, qui n’aime pas le bruit. Du fait de ses œuvres caritatives, il est très adulé dans son village, et nombreux sont les amis et simples connaissances qui disent porter l’homme dans leurs cœurs respectifs. Bravo donc à vous, PDG ! Puisse le bon Dieu vous rendre au centuple de vos bienfaits !

COUP DE GUEULE

CHR de Banfora : haro sur les pratiques malsaines !

Il se développe des pratiques malsaines au sein du Centre hospitalier universitaire (CHR) de Banfora où sont enregistrés des actes d’escroquerie et de vol. Ces actes répréhensibles sont le plus souvent l’œuvre de personnes qui ne font pas partie du CHR. Certains d’entre eux ont été appréhendés pendant que d’autres courent encore les rues. Voyez-vous ? C’est la preuve que, pour certains, tous les moyens sont bons pour se faire des sous. Si fait qu’ils ne se fixent aucune limite, allant jusqu’à voler dans des centres de santé dont on sait que la vocation est plutôt de voler au secours de ceux qui souffrent de troubles organiques et fonctionnels. Franchement, la morale, ou du moins, ce qu’il en restait, a totalement foutu le camp dans notre pays.

