SORTIE DE KABILA SUR FOND DE REPRISE DES COMBATS DANS L’EST DE LA RDC : C’est la confiance qui manque le plus

Après la signature, le 19 juillet dernier, de la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et les rebelles de l’AFC/M23 à Doha au Qatar, il n’a fallu que trois jours pour que les combats reprennent dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) entre les parties belligérantes qui n’ont pas mis du temps à déterrer la hache de guerre. En effet, des affrontements opposant des groupes alliés des deux camps, ont été signalés le 21 juillet dernier dans des territoires du Nord-Kivu et du Sud-Kivu où chacun tient ses positions. Si ce n’est pas de la supercherie, cela y ressemble fort.

La RDC n’est pas encore sortie de l’auberge de l’instabilité qui a mis en péril la paix sociale

D’autant plus qu’en signant le document les engageant dans ce processus de désescalade, les deux parties se sont aussi engagées à faire en sorte que le cessez-le-feu s’applique à toutes les forces impliquées dans le conflit, ce qui comprend implicitement leurs alliés respectifs. Mais comment peut-il en être autrement quand pratiquement jusqu’à la veille de la prise de cet engagement solennel, Kinshasa et l’AFC/M23 s’accusaient mutuellement de chercher, chacun de son côté, à renforcer ses positions sur le terrain ? Autant dire que la signature de cet accord de principe ressemblait plutôt à un marché de dupes. On est d’autant plus porté à le croire que dans cette crise qui déchire l’Est de la RDC depuis maintenant plusieurs années, c’est la confiance qui manque le plus. Autrement, comment comprendre que malgré la multiplication des initiatives de médiation et des cadres de rapprochement, les lignes peinent à bouger dans le bon sens ? Et dans le cas de ces accords signés par Kinshasa à Doha comme à Washington respectivement avec l’AFC/M23 et Kigali, chacun demande à l’autre de faire le premier pas. Toujours est-il que pour le gouvernement congolais, il appartient au M23 et son parrain rwandais de se retirer de leurs positions pour faire la preuve de leur bonne foi. De l’autre côté, Kigali et les rebelles du M23 n’attendent pas moins des autorités congolaises, qu’elles donnent des signaux forts de leur volonté d’aller à une solution concertée de sortie de crise. Et ce sont tous ces points de crispation qui rendent la paix fragile. Autant dire que la RDC n’est pas encore sortie de l’auberge de l’instabilité qui a mis en péril la paix sociale dans la partie orientale du pays. Une région où le retour de l’ancien président Joseph Kabila à Goma, en pleine zone sous contrôle des rebelles du M23, en avril dernier, donne lieu à toutes sortes de conjectures. S’exprimant sur ces protocoles, l’ancien locataire du Palais de la Nation a marqué son opposition ferme au volet minier contenu dans l’accord signé entre Washington et Kinshasa. Une façon, comme une autre, pour le prédécesseur de Félix Tshisekedi, de marquer sa présence. Et qui cache mal une volonté de se replacer au centre de la scène politique dans son pays, en dépit de la levée de son immunité parlementaire qui l’expose à des poursuites judiciaires.

Depuis son retour controversé au pays, le Raïs est resté très actif dans les capitales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu

On est d’autant plus porté à le croire que depuis son retour controversé au pays dans les conditions que l’on sait, le Raïs est resté très actif dans les capitales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu où il a bouclé un certain nombre de consultations, dans la perspective du dialogue national porté par les religieux catholiques et protestants, auquel il entend participer. C’est dire toute la crise de confiance qui sévit entre le natif de Hewa Bora et le régime de Félix Tshisékédi que Joseph Kabila ne cesse de vouer aux gémonies. Et dont il ne manque pas d’occasion de dénoncer les dérives s’il n’accuse pas Fatshi d’être à l’origine de tous les malheurs de la RDC. En tout état de cause, avec la reprise des hostilités alors même que l’encre de la signature de l’accord de principe n’a pas encore séché sur le papier, on peut dire que la RDC est engagée dans une mauvaise passe. Et l’espoir d’une sortie de crise imminente paraît d’autant plus une gageure que les uns et les autres semblent accrochés à leurs intérêts. Pendant ce temps, c’est le pauvre peuple déjà privé de ses ressources dont le pillage semble savamment orchestré, qui est le dindon de la farce ; lui qui continue de souffrir le martyre d’une guerre qu’il n’a pas demandée. C’est dire s’il faudra bien plus que des engagements pour que la paix revienne dans l’Est de la RDC. Et il est temps que les acteurs politiques qui ont en main la destinée de la Nation, en prennent conscience à l’effet de mettre de l’eau dans leur vin. Et cela, pour le bien des populations et la stabilité du pays.

« Le Pays »