Accepter une amitié au cours d’un voyage est risqué. En effet, il y a des individus qui, au cours du trajet, se montrent très gentils avec vous. Certains vont jusqu’à vous proposer quelque chose à manger ou à boire dans le véhicule, comme des gâteaux, du yaourt, de l’eau, etc. Détrompez-vous ; tous ne sont pas animés de bonnes intentions comme l’on pourrait le croire. Certains ont d’autres idées derrière la tête d’autant que les amuse-gueules qu’ils vous proposent contiennent souvent du somnifère. Si vous en consommez, vous somnolez et eux, saisissant l’occasion, vous dépouillent de tous vos biens. Donc, pour plus de sécurité, il est conseillé de faire attention ; mieux, de ne pas accepter n’importe quelle friandise que vous propose votre voisin de siège durant un voyage quelconque.

Issa SIGUIRE