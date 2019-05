La fin de l’année scolaire s’annonce et certains élèves se sentent déjà en vacances. C’est la période pour beaucoup d’entre eux, de se faire des sous en entreprenant des activités génératrices de revenus. Vente de lotus, de biscuits, etc., tout est bon pour gagner quelques pièces de monnaie. Toute chose qui n’est pas mauvaise en soi. Par contre, ce qui est condamnable, c’est de voir des élèves se promener tard dans la nuit, dans les débits de boisson, pour vendre des marchandises. En effet, ce n’est ni le lieu ni l’heure indiqués pour eux de se promener. Quand on sait l’influence négative que la fréquentation de tels lieux peut avoir sur leur devenir, on ne peut que demander aux parents de se montrer plus vigilants.

Issa SIGUIRE