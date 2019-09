La saison pluvieuse tire à sa fin au Burkina Faso. Dans une ville comme Ouagadougou, on aura remarqué un phénomène qui s’est développé. Il s’agit de ces citadins qui, constatant l’inaccessibilité de leurs quartiers respectifs suite à des pluies, ont mobilisé leurs propres moyens financiers et matériels pour aménager les six-mètres, facilitant ainsi la mobilité de leurs concitoyens. Dans une société où l’individualisme et l’égoïsme ont marqué leurs territoires, il convient de faire une mention spéciale à l’action de ces citoyens anonymes dont l’œuvre profite à tous en termes de bienfaits.

Miche NANA