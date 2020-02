La Carte d’identité nationale burkinabè (CNIB) biométrique est en circulation depuis plus d’une décennie. Avec les opérations de délivrance organisées ça et là, bien des Burkinabè ont fait l’effort de s’en procurer. Mais nombreux sont ceux qui ont vite fait d’oublier qu’au bout de dix ans, il faut procéder au renouvellement de ce précieux document. Si fait que, par moments, on voit des gens détenir par-devers eux, des CNIB expirées depuis des semaines voire des mois. Alors, soyons vigilants. Imaginez les désagréments si vous vous présentez devant le guichet d’une banque pour une opération avec un document d’identité non valide. Et il y a pire…

Issa SIGUIRE