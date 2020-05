Avec la réouverture des maquis, bars et restaurants, les autorités demandent aux tenanciers de veiller à ce que les clients arborent obligatoirement des masques. Quand on sait que les maquis et bars constituent des hauts lieux du désordre, on se demande comment une telle mesure pourra être respectée. En tout cas, le constat a été fait le week-end écoulé, que les tenanciers des maquis et bars auront fort à faire pour faire entendre raison à leurs clients.

Issa SIGUIRE