INTERPELLATION D’UN VIOLEUR SEROPOSITIF A KAYA : Une œuvre de salubrité publique

Comment peut-on être si méchant ? Tu te sais pertinemment malade, et tu décides d’inoculer ton mal à d’autres personnes comme si ces dernières étaient responsables de ton état de santé. Ce dont je parle n’est pas une fiction. Ce sont des faits réels qui se sont produits à Kaya, dans la région des Kuilsé. En effet, c’est ainsi qu’agissait, depuis des années durant, un sexagénaire atteint du VIH SIDA. Cet individu de la pire espèce, selon ses propres aveux, souffre de cette maladie depuis 2009. C’est donc bien conscient de son statut sérologique, et dans une volonté manifeste de nuire, qu’il s’est, depuis 2021, lancé un défi des plus cyniques : contaminer le maximum de personnes dans son entourage. Profitant de son statut populaire (puisqu’il est agent animateur/sensibilisateur), et de sa situation financière visiblement stable, ce criminel a fait mal au sein de la gent féminine. Il appâtait ses victimes à l’aide de promesses mirobolantes qu’il leur faisait miroiter. De l’argent, des téléphones, tous les moyens étaient bons pour attirer ses victimes dans son lit. Preuve de son intention manifeste de transmettre sa maladie à ses «proies», ce déséquilibré mental (il faut être mentalement dérangé pour se livrer à de telles pratiques) leur proposait des relations intimes non protégées en contrepartie de sommes d’argent allant de 10 000 à 30 000 F CFA, et parfois des smartphones. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait tomber des femmes, même des femmes au foyer. Le comble de l’ignominie, c’est que l’homme de 60 ans n’épargnait même pas les mineures.

Il devra répondre des faits graves qui lui sont reprochés

Son dernier forfait en date, c’est le viol d’une élève de 16 ans. C’était le viol de trop. En effet, lâchés par ses mauvais dieux, l’homme a été pris en flagrant délit, le 4 juillet dernier, dans son bureau, où il abusait de la jeune scolaire qui pourrait être sa petite- fille. Ainsi pris, la main dans le sac, le monsieur a été immédiatement interpellé par la Police qui s’est chargée de son cas. Là, je dis bravo aux Forces de sécurité intérieure qui ont ainsi accompli une œuvre de salubrité publique. En mettant fin aux activités criminelles de ce violeur en série, elles ont débarrassé la société d’un danger public. Je tiens également à féliciter toutes les personnes dont la collaboration a contribué à l’arrestation de ce malfaiteur. En tout cas, une chose est certaine, c’est que ce violeur séropositif risque gros. En effet, à la suite de son interrogatoire, la Police a relevé plusieurs infractions dont des faits de «viols sur mineures, attentat à la pudeur, nuisance volontaire à la santé d’autrui par contamination au VIH», et potentiellement d’autres infractions connexes. Toujours est-il qu’il se trouve déjà entre les mains de la Justice devant laquelle il devra répondre des faits graves qui lui sont reprochés. Au nom de toutes ses victimes, et pour le mal qu’il a pu faire, en brisant notamment des vies entières qui n’ont rien demandé, je souhaite que toute la rigueur de la loi lui soit opposée. Cela dit, que l’expérience malheureuse des victimes de ce sexagénaire séropositif, serve de leçon à toutes nos sœurs. Cet exemple est la preuve qu’il faut toujours se méfier des cadeaux ou des choses qui sont d’apparence trop faciles. Car, comme le dit une vieille sagesse, «c’est le don qui a sorti le poisson de l’eau». Au-delà, ce cas vient nous rappeler que le SIDA qu’on croyait disparu, existe toujours, et nous inviter à la prudence.

«Le Fou»