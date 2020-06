Dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou, plus précisément à Tampouy, se trouve un marché à bétail derrière lequel est situé un abattoir à ciel ouvert. On fait le constat que non seulement les conditions d’hygiène n’y sont pas réunies, mais aussi on se demande si la viande des animaux qui y sont abattus, est soumise à un contrôle vétérinaire. Aussi faut-il rappeler que les populations riveraines vivent un véritable calvaire du fait des puanteurs et autres odeurs nauséabondes que dégage cet abattoir de fortune.

Boureima KINDO