CONFIDENCES DU WEEK-END

Primaires au CDP: Mahamadi Kouanda remonté contre le Collège de propositions

Le processus de désignation du candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), n’a pas été du goût de tous les postulants, en l’occurrence El Hadj Mahamadi Kouanda. En effet, par plusieurs correspondances, ce dernier a alerté le ministère de l’Administration territoriale et le président du Collège de propositions, sur certains aspects. Voici ce qu’écrivait El Hadj Kouanda au MATDCS, la veille des primaires : « Depuis le 9 mars 2020, notre pays est confronté à la pandémie du Covid-19 avec plus de 700 cas confirmés et plus de 45 décès. Ce contexte de crise sanitaire a fait interrompre les travaux de désignation du candidat du parti pour la présidentielle 2020. Les mesures gouvernementales étant toujours en vigueur, nous avons opposé notre refus de participer au rassemblement du collège de désignation prévu pour les 9, 10, 11 mai 2020. Nous nous inscrivons dans le respect des lois et règlements de notre pays car la mesure sur le regroupement de plus de 50 personnes, reste en vigueur. Pire, le président du collège de désignation est plus acquis au candidat Eddie Komboïgo qu’au parti. Le collège de désignation s’est compromis en étant manipulé par un candidat qui s’appelle Eddie Komboïgo, contre les deux autres candidats ».

Présidentielle 2020 : le président Roch appelle les Burkinabè à s’enrôler

Les opérations d’enrôlement des électeurs ont repris depuis quelques jours et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a profité lancer un appel aux Burkinabè : « Avec l’allègement des mesures de restriction des libertés individuelles et collectives, prises pour contrer la contamination communautaire de la maladie à coronavirus, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de reprendre ses activités d’enrôlement des électeurs sur le fichier électoral. J’invite mes compatriotes à se faire enrôler afin de pouvoir accomplir leur devoir citoyen à l’occasion des prochaines élections. Je voudrais cependant rappeler la nécessité de respecter les mesures-barrières. Masques, distanciation sociale… restons engagés dans la lutte contre le Covid-19 ! ».

Ouagadougou : des individus tuent une dame et emportent sa moto

De façon récurrente, l’on entend dire que les propriétaires des motos de « luxe » sont visés par les délinquants qui écument les quartiers de la capitale. En tout cas, beaucoup en ont été victimes. La dernière en date est une dame qui s’est vu retirer sa moto « scooter », le jeudi 7 mai dernier au quartier Pissy de Ouagadougou. Le braquage a tourné au drame puisque la victime a été mortellement atteinte par deux balles tirées par ses agresseurs. Elle a succombé à ses blessures au CMA de Pissy où elle a été conduite.

Covid-19: voici le top 10 africain des pays les plus touchés

A la date du dimanche 10 mai 2020, notre confrère Financial Afrik a fait la liste des pays africains les plus touchés par le Covid-19. Voici la situation : « Avec plus de 9 420 cas déclarés de Covid-19 et 186 morts, l’Afrique du Sud présente le bilan le plus lourd en termes de personnes infectées, selon les données de l’Université John Hopkins. Le pays de Mandela est suivi de l’Egypte, avec 8 964 cas positifs et à ce jour 514 décès. Le Maroc présente, lui, 6 038 cas pour 188 décès contre 5 558 cas et 494 morts pour l’Algérie. Derrière ce quatuor de pays relativement mieux équipés en tests et en infrastructures médicales, arrive le Ghana, avec 4 263 cas et 22 décès. L’ancienne Gold Coast a vu le nombre de ses cas tripler avec le récent déconfinement. Derrière le Ghana, vient le Nigeria (170 millions d’habitants) qui totalise 4 151 cas et 128 morts. La Guinée vient ensuite avec 2042 cas et 11 décès, suivie de la Côte d’Ivoire (1 667 cas et 21 décès) et du Sénégal (1 709 cas et 18 morts). Ce top ten africain, plutôt situé sur la partie extrême du continent, au Nord et à l’Ouest, montre une dispersion du virus Covid-19 inégale d’une région à l’autre et un taux de mortalité plus élevé en Afrique du Nord avec 53% des décès entre l’Egypte, le Maroc et l’Algérie. A la date du 10 mai, le continent présentait 61 139 cas, dont 37 777 cas sous traitement, 21 132 cas guéris et 2 230 décès ».

COVID-19 : l’OMS craint la mort de 190 000 personnes en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit craindre la mort de 83 000 à 190 000 personnes en Afrique, du Covid-19. Entre 29 à 44 millions de personnes pourraient être infectées en 2020 si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, basée sur 47 pays de la Région africaine de l’OMS, soit une population totale d’un milliard d’habitants.