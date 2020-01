CRISE SECURITAIRE AU BURKINA:Le corps diplomatique exprime son soutien au président du Faso

Le 24 janvier 2020, a eu lieu dans la salle polyvalente du palais présidentiel, à Ouagadougou, la cérémonie de présentation de vœux du corps diplomatique et consulaire au Président du Faso. Comme il fallait s’y attendre, la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso était sur les lèvres des représentants des organisations internationales et interafricaines.

Les ambassadeurs et représentants consulaires, les représentants des organisations internationales et interafricaines ont présenté leurs vœux de nouvel an au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. C’était au cours d’une cérémonie où ils ont exprimé leur soutien au peuple burkinabè. Dr Ahmed Elmekass, représentant-résident de l’Union africaine, à travers une minute de silence observée, a rendu hommage aux victimes tombées du fait du terrorisme. Il a rassuré le Président du Faso, qu’il peut compter sur la solidarité agissante de l’Afrique. Embouchant la même trompette, Le représentant du Programme alimentaire mondial, David Bulman, au nom des organisations internationales, a laissé entendre que la résilience dont fait preuve le Burkina Faso face aux difficultés, est un signe qui montre que les organisations internationales doivent persévérer dans leur engagement aux côtés du Burkina Faso. Il a fait comprendre que la réponse contre le terrorisme devra prendre en compte la gouvernance et une importante dimension réservée au développement. Quant à la doyenne des chefs de missions diplomatiques et consulaires, Regina Celia de Oliveira Bittencourt, Ambassadeur de la République fédérale du Brésil au Burkina Faso, elle a incité les Burkinabè à ne pas tomber dans le piège des terroristes. Elle a également réaffirmé le soutien indéfectible du corps diplomatique dans les actions de développement du Burkina.

En réponse aux différents messages de solidarité exprimés par le corps diplomatique et consulaire, Roch March Christian Kaboré a traduit sa gratitude aux ambassadeurs et représentants consulaires, représentants des organisations internationales et interafricaines pour leur soutien en ces moments difficiles. Il a affirmé que malgré l’hydre terroriste, le Burkina Faso est résilient. Le Président du Faso s’est félicité aussi de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre le Burkina Faso et les pays amis, ainsi qu’avec les organisations internationales et interafricaines.

Françoise DEMBELE