ELECTIONS COUPLEES DE NOVEMBRE 2020  

La Haute alliance de warrantage pour la République (HAWRE) a animé une conférence de presse, le 23 juillet 2020, à Ouagadougou, pour rendre publique son adhésion à la Coalition vision 2020, une coalition proche du candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo. Le parti entend soutenir Eddie Komboïgo à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain, mais présentera ses propres candidats aux législatives le même jour.

Eddie Komboïgo est le candidat idéal à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain. C’est du moins ce que pensent les premiers responsables du parti politique Haute alliance de warrantage pour la République (HAWRE). Ils l’ont fait savoir à travers une conférence de presse animée le 23 juillet dernier à Ouagadougou. Ce fut l’occasion, pour ses premiers responsables, de porter à la connaissance du peuple burkinabè, leur appartenance à la Coalition vision 2020 conduite par Edouard Ouédraogo, par ailleurs président de l’URD. Le président du parti HAWRE, Roland Goungounga, s’est dit fier d’appartenir à cette famille qu’est la Coalition vision 2020. Dans les jours à venir, a-t-il confié, son équipe sillonnera villes et campagnes pour prêcher pour le candidat Eddie Komboïgo afin de faire de lui le président du Faso à l’issue de l’élection présidentielle. Après avoir exprimé sa joie d’accueillir HAWRE, Edouard Ouédraogo n’a pas manqué de dénoncer les tentatives de fraude qu’il a attribuées à ses adversaires politiques. « Ces derniers temps, des effluves nauséabondes de tentatives de fraude se sont fait sentir prouvant ainsi la frilosité et la panique de certains camps qui sont conscients de leur défaite future. En effet, des personnes ont été prises la main dans le sac à Ziniaré et à Boussé en flagrant délit de fraude, toute chose condamnée par la faîtière de l’organisation des élections, à savoir la Commission électorale (CENI) et d’autres chapelles politiques. C’est le lieu pour nous de condamner avec véhémence ces tentatives de fraude qui ternissent l’image de notre pays et décrédibilisent en aval les résultats des votes », a indiqué Edouard Ouédraogo. En rappel, le parti Haute alliance de warrantage pour la République (HAWRE) a été créé en décembre 2019. Après ses premières sorties à Ouagadougou, il a installé sa section régionale des Hauts- Bassins, le 11 juillet dernier. Ce fut l’occasion, pour lui, d’inviter toutes les bonnes volontés à soutenir financièrement son parti pour une meilleure participation de HAWRE aux prochaines échéances électorales.

Issa SIGUIRE