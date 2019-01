FORTE EXPLOSION DANS L’ARRONDISSEMENT 9 : 1 mort, des blessés et d’énormes dégâts matériels

Dans la matinée du lundi 14 janvier 2019, l’arrondissement 9 au quartier Silmiyiri de Ouagadougou a été frappé par une forte détonation de substances explosives stockées dans une villa en location. A en croire plusieurs sources, ce sont des explosifs utilisés par les orpailleurs. Cette explosion a occasionné une perte en vie humaine, des blessés et d’énormes dégâts matériels.Un mort, des blessés et d’énormes dégâts dans trois cours voisines, c’est le bilan provisoire que notre équipe a pu faire sur les lieux du drame. En effet, selon les explications recueillies sur place, l’explosion a été provoquée par des produits miniers stockés en grande quantité dans une villa. Le locataire de ladite villa est celui-là qui a perdu la vie suite à cette explosion. « La villa faisait office de magasin de dépôt d’explosifs, de détonateurs et de matériels divers habituellement utilisés sur les sites aurifères », a fait savoir le ministère de la Sécurité sur sa page Facebook.Quand nous quittions les lieux du drame, les sapeurs-pompiers, le Groupement de sécurité et de protection républicaine (GSPR), la police et l’armée étaient sur place dans l’intention de porter main forte aux victimes du drame et assurer la sécurité de la population riveraine.

Frédéric TIANHOUN (Collaborateur)

Communiqué du ministère de la Sécurité

Arrondissement numéro 9 de Ouagadougou : explosion dans une villa à Silmiyiri.

Une forte détonation de substances explosives stockées dans une villa en location est intervenue, ce lundi 14 janvier 2019 en milieu de matinée dans le quartier Silmiyiri de l’arrondissement 9 de Ouagadougou.

Cette explosion a occasionné le décès du locataire de la villa, des blessés dans le voisinage, le saccage de la villa et des dégâts matériels dans trois cours voisines.

La villa faisait office de magasin de dépôt d’explosifs, de détonateurs et de matériels divers habituellement utilisés sur les sites aurifères.

Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle /Msecu

La Rédaction