Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 3 juillet dernier, a marqué son accord pour les propositions formulées par le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN), permettant la réinsertion sociale des militaires et policiers radiés. Il était vraiment temps d’autant qu’il ressort que certains de ces militaires et policiers radiés, ont été victimes de règlements de comptes.