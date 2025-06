IL ETAIT TEMPS !

Afin de désengorger la prison, accélérer le traitement des dossiers judiciaires et rapprocher la Justice des personnes incarcérées, le Tribunal de grande instance de Ouaga I (TGI) a lancé la deuxième phase des audiences correctionnelles délocalisées au sein de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO). A cette occasion, près de 180 dossiers sont retenus pour être jugés entre juin et juillet. Quand on sait qu’il est souvent reproché à l’institution judiciaire de faire montre de lenteur, on ne peut que saluer une telle initiative qui « marque un pas important vers une Justice plus accessible, humaine et efficace, en phase avec les besoins réels des justiciables et les exigences de l’Etat de droit ». Il était vraiment temps !